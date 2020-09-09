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09 вересня 2020, середа, 19:21 6
Суспільство 2020-09-09T20:30:02+03:00
Українські Новини
У Київській області збільшилася захворюваність на коронавірус за добу

У Київській області збільшилася захворюваність на коронавірус за добу

Валерия Драгомирова
Київська область, Коронавірус, коронавірус в Україні, Захворюваність на коронавірус, Коронавірус в Київській області
КоронавІрус. Фото: pixabay
КоронавІрус. Фото: pixabay

8 вересня кількість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київській області в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 92 особи до 6 459, померлих - на 5 до 122.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"В області 9 вересня 2020 на 10:00 офіційно підтверджено 6 459 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 533 дітей та у 822 медичних працівників. За добу підтверджено 92 нових випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 6 дітей у віці від 1 до 14 років і у 86 дорослих", - сказано в ньому.

8 хворих госпіталізовано, інші 84 людини перебувають під наглядом.

За весь період епідемії в регіоні на стаціонарному лікуванні перебували (перебувають) 975 хворих, на амбулаторному - 5 484.

"Всього за період епідемії в Київській області померли 122 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про п'ять летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19 (померли дві жінки, 79 років і 61 рік, і троє чоловіків, 76 років, 54 роки, 73 роки)", - йдеться в повідомленні.

4 313 осіб вже одужали, за добу було виписано 78 осіб.

Всього в Київськиій обласний лабораторний центр надійшло 9 890 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу - 95.

Встановлено медичне спостереження за 17 863 контактними особами.

Як повідомляли Українськi Новини, 7 вересня кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Київській області збільшилася на 89 осіб, померлих - на 1.


Крім того, в Києві 8 вересня кількість хворих на коронавірус збільшилася на 310 осіб до 15 821, померлих — на 4 до 250

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