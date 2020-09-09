Вибух автоцистерни в Києві, через який загинула людина, почала розслідувати поліція

За фактом вибуху автоцистерни в Києві, що призвела до смерті 52-річного громадянина , поліція відкрила справу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції, передають Українські Новини.

"Правоохоронці встановлюють обставини вибуху автоцистерни при проведенні зварювальних робіт. У результаті події загинув 52-річний житель Херсонської області, а його 33-річного колегу з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарняного закладу. На місці події поліціянти встановлюють всі обставини і причини цієї трагічної події", - йдеться в ньому.

Сьогодні о 9:32 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про вибух автоцистерни на одному з підприємств, яке перебуває на вулиці Віскозній.

Для з'ясування всіх обставин події за викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група Головного і Деснянського управління поліції.

Попередньо встановлено, що в результаті проведення зварювальних робіт стався вибух автоцистерни.

Зараз на місці події співробітники поліції проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини цієї трагічної події.

Зібрані відомості за даним фактом зареєстровані у Деснянському управлінні поліції.

Проводиться перевірка, за результатами якої цієї події буде дана правова кваліфікація.

Зібрані відомості за даним фактом внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчим управлінням столичної поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу.

Раніше 31 серпня на перегоні Бехи-Сокорики в Коростенському районі Житомирської стався вибух на залізничній колії під час проходження поїзда з нафтопродуктами.

Крім того, 27 серпня опівночі в одеському мікрорайоні Шкодова Гора стався вибух на території нафтопереробного заводу.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини