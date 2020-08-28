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  • В Одесі стався вибух на нафтопереробному заводі
28 серпня 2020, пʼятниця, 09:06 11
Події 2020-08-28T10:45:03+03:00
Українські Новини
В Одесі стався вибух на нафтопереробному заводі

В Одесі стався вибух на нафтопереробному заводі

Елена Новикова
дснс, Одеса, Вибух на заводі

Тоді як 4 серпня на Львівському хімзаводі стався вибух у цеху, вибило вікна в будівлі, у четвер, 27 серпня, в опівночі в одеському мікрорайоні Шкодова Гора стався вибух на території нафтопереробного заводу. 

У житлових будинках біля підприємства зникла електроенергія. Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Так, з слів жителів району, рівно опівночі в житлових будинках біля підприємства зникла електроенергія, а через п'ять хвилин вони почули вибух і побачили яскравий спалах в районі електропідстанції, яка розташована на території заводу.

 

Як зазначають в Державній службі з надзвичайних ситуацій, по прибуттю на місце рятувальники встановили загоряння сухої трави та сміття окремими осередками та приміщення трансформаторної підстанції.

В 00:48 загорання сухої трави ліквідовано на площі 500 м2 та о 1:00 оголошено відбій підвищеним рангом виклику.

О 2:04 після прибуття до місця виклику бригади РЕМ і знеструмлення підстанції, горіння в приміщенні не виявлено, проведено роботи по випуску диму і охолодженню приміщення.

Загиблих і постраждалих немає.

Рятувальники ліквідують загоряння на одеському нафтопереробному заводі. Фото: ГосЧСРятувальники ліквідують загоряння на одеському нафтопереробному заводі. Фото: ДСНС

Загоряння на одеському нафтопереробному заводі. Фото: ГосЧСЗагоряння на одеському нафтопереробному заводі. Фото: ДСНС

Вибух проіошел на одеському нафтопереробному заводі. Фото: ГосЧСВибух стався на одеському нафтопереробному заводі. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, під Дніпром чоловік після сварки кинув гранату у своїх знайомих. 

Раніше Чернігівській області місцевий житель підірвав гранату  під час відпочинку через що загинули 3 людини.

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