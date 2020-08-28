В Одесі стався вибух на нафтопереробному заводі

Тоді як 4 серпня на Львівському хімзаводі стався вибух у цеху, вибило вікна в будівлі, у четвер, 27 серпня, в опівночі в одеському мікрорайоні Шкодова Гора стався вибух на території нафтопереробного заводу. У житлових будинках біля підприємства зникла електроенергія. Про це повідомляє місцеве видання "Думська". Так, з слів жителів району, рівно опівночі в житлових будинках біля підприємства зникла електроенергія, а через п'ять хвилин вони почули вибух і побачили яскравий спалах в районі електропідстанції, яка розташована на території заводу. Як зазначають в Державній службі з надзвичайних ситуацій, по прибуттю на місце рятувальники встановили загоряння сухої трави та сміття окремими осередками та приміщення трансформаторної підстанції. В 00:48 загорання сухої трави ліквідовано на площі 500 м2 та о 1:00 оголошено відбій підвищеним рангом виклику. О 2:04 після прибуття до місця виклику бригади РЕМ і знеструмлення підстанції, горіння в приміщенні не виявлено, проведено роботи по випуску диму і охолодженню приміщення. Загиблих і постраждалих немає. Рятувальники ліквідують загоряння на одеському нафтопереробному заводі. Фото: ДСНС Загоряння на одеському нафтопереробному заводі. Фото: ДСНС Вибух стався на одеському нафтопереробному заводі. Фото: ДСНС Як повідомляли Українські Новини, під Дніпром чоловік після сварки кинув гранату у своїх знайомих. Раніше Чернігівській області місцевий житель підірвав гранату під час відпочинку через що загинули 3 людини.