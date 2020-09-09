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09 вересня 2020, середа, 19:18 6
Суспільство 2020-09-09T20:15:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі з початку доби обстрілів не фіксували

На Донбасі з початку доби обстрілів не фіксували

Ольга Фандорина
ООС, війна на Донбасі, обстріли на Донбасі, Режим тиші
Сліди від обстрілів. Фото: ООС/Facebook
Сліди від обстрілів. Фото: ООС/Facebook

Російські окупанти не порушували режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об'єднаних сил у середу, 9 вересня, втрат серед українських військовослужбовців немає після того, як 8 вересня, бойовики також не порушували режим припинення вогню, однак від вибуху міни травмовано 2 українських воїнів.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"Від початку поточної доби, 9 вересня, в смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку супротивника не зафіксовано. Ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається стабільною. По всій лінії фронту спостерігалася тиша", - сказано в ньому.

Протягом поточної доби серед українських воїнів втрат і поранень немає.

Згідно з повідомленням, підрозділи Об'єднаних сил готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Також у районі проведення ООС належним чином виконують завдання й інші підрозділи Об'єднаних сил.

Триває ліквідація пожеж на території Донецької та Луганської областей.

Так, поблизу населеного пункту Катеринівка військовослужбовці Збройних Сил і Державної служби з надзвичайних ситуацій локалізували пожежу на площі 8 га, а поблизу населеного пункту Новоселівка Друга на площі 20 га.

Як повідомляли Українськi Новини, ТКГ провела позачергове засідання для недопущення зриву режиму тиші.

Також в "ДНР" заявили, що спільно з українською стороною будуть інспектувати позиції біля Шумів.

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