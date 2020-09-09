В штабі ООС відзвітувала про повне дотримання режиму тиші. Двоє військових зазнали травм

Вчора, 8 вересня, двоє українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил зазнали бойове травмування. Про це йдеться в повідомленні пресслужби штабу ООС.

Так, повідомляється, що 8 вересня на ділянках відповідальності українських підрозділів порушень домовленостей, які набрали чинності 27 липня 2020 року, не зафіксовано.

По всій лінії розмежування спостерігалася тиша. Підрозділи Об'єднаних сил постійно перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки і підступних дій противника.

"Вчора, під час проведення інженерних робіт в тилу наших позицій зазнали бойове травмування від вибуху міни ПМН-2 двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби, 9 вересня, в смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку супротивника не зафіксовано. Режим тиші зберігається в повній мірі.

Як повідомляли Українські Новини, в Генштабі прокоментували загрози масштабного наступу бойовиків на Донбасі.

Раніше самопроголошена "Донецька народна республіка" звинуватила українську сторону в незаконному спорудженні укріплень в районі Шумов і анонсувала початок операції зїх обстрілу , але пізніше перенесла початок обстрілу українських позицій на 10:00 9 вересня.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини