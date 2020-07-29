У Києві зібралися будувати меморіал "Бабин Яр". Зеленський обговорив з наглядовою радою будівництво

Президент Володимир Зеленський обговорив будівництво у Києві меморіалу "Бабин Яр" з членами наглядової ради фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр", які також розглянули координацію сторін при підготовці до 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Учасники онлайн-зустрічі обговорили будівництво майбутнього Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" у м. Києві", - сказано в ньому.

Президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер вважає, що цей проєкт повинен бути міжнародним і привернути увагу всього світу до історії України.

"Якщо про Аушвіці знають майже всі, то історія Бабиного Яру молоді майже невідома. Я хочу, щоб приїжджали в Київ побачити меморіал "Бабин Яр", щоб зрозуміти, що тут сталося", - заявив Рональд Лаудер.

Колишній Президент Польщі Олександр Кваснєвський (1995-2005) також додав, що проєкт буде мати суттєвий вплив на імідж України.

У свою чергу експрезидент України Леонід Кравчук (1991-1994) підкреслив, що проєкт необхідно спроєктувати так, щоб не було розбіжностей.

Голова наглядової ради Натан Щаранський зазначив, що такі інститути в усьому світі створюються в партнерстві з державою за підтримки перших осіб.

Зеленський підтримав створення меморіалу.

"Багато українців носять високе звання Праведника народів світу. Це українці, які часто ціною власного життя рятували євреїв у Голокост. Створення меморіалу дуже важливе для нашої країни. В її історії було багато трагічних сторінок. Однак, ми повинні пам'ятати про них, розповідати своїм наступним поколінням", - сказав він.

Учасники зустрічі обговорили подальшу взаємодію в рамках проєкту, а також координацію сторін при підготовці до 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру.

Як повідомляли Українські Новини, у нинішньому році планувалося початок будівництва Меморіального музею пам'яті жертв Бабиного Яру та музею Голокосту в історико-меморіальному заповіднику "Бабин Яр", а відкриття - до 29 вересня 2021 року.

Крім того, Київська міська державна адміністрація (КМДА) має намір вирішити питання перейменування станції метро "Дорогожичі" в "Бабин Яр" шляхом електронного голосування.

Зазначається, що ще в 2019 році журі визначило команду з Австрії переможцем конкурсу на найкращий архітектурний проєкт Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" у Києві.