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14 серпня 2020, пʼятниця, 16:44 317
Суспільство 2020-08-14T18:15:02+03:00
Українські Новини
Меморіальний Центр Голокосту "Бабин Яр" озвучить територію заповідника до 29 вересня

Меморіальний Центр Голокосту "Бабин Яр" озвучить територію заповідника до 29 вересня

Надежда Комендантова
Голокост, Меморіальний центр Голокосту
У день пам’яті жертв Бабиного Яру на території урочища буде відкрито аудіоінсталяцію
У день пам’яті жертв Бабиного Яру на території урочища буде відкрито аудіоінсталяцію

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" спільно з Національним історико-меморіальним заповідником "Бабин Яр" розпочав роботи над аудіоінсталяцією, що дозволить озвучити територію заповідника та сприятиме обізнаності про трагічні події часів окупації Києва у 1941 році.

Аудіоісталяція буде відкрита у День пам’яті жертв Бабиного Яру 29 вересня.

Частина аудіоінсталяції буде розташована Дорогою Скорботи (від вулиці Юрія Іллєнка до пам’ятника "Менора") та на площі біля пам’ятника "Менора".

"Ми хочемо звернути увагу людей на це незвичайне місце, – зазначив генеральний директор Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Макс Яковер. Аудіоінсталяція згодом стане частиною сучасного музею світового рівня, який ми будуємо. Наше завдання – зробити цей музей частиною світової меморіальної спадщини, гідної пам’яті загиблих".

В основі аудіоінсталяції – багатоканальна система, яка за допомогою різних звукових сцен дозволить відвідувачам заповідника відчути, через які трагічні події пройшов Київ у минулому.

"Аудіоінсталяція дозволить композиторам та музичним кураторам створювати багатоголосні композиції, – розповів звукорежисер, автор ідеї та концепції аудіоінсталяції Максим Демиденко. – Використання великої кількості незалежних джерел звуку створює такий аудіоефект, коли самі джерела звуку тануть у відчутті слухача. Замість них з’являються об'єкти у просторі, це дозволяє створювати більш глибокі образи та посилювати емоційне враження. Для слухача це проєкт не про прослуховування музики, а про глибоке емоційне занурення у звуковий простір".

Для роботи над створенням аудіоконтенту було запрошено українського композитора та режисера Сергія Круценко, який також був технічним консультантом проєкту добудови та реконструкції Театру на Подолі.

"Бабин Яр – територія сакрального. Це висуває певні вимоги до нашої роботи зі звуковим контентом. Наша ціль – пробудити в людині емпатію, співчуття через музику та звуки, щоб вся звукова картина свідчила про минуле та через мову сьогодення спрямовувала нас у майбутнє, – зазначив Сергій Круценко.Ми спиратимемося на українську та єврейську музичні традиції. Мова йде не лише про музичні композиції, а й про поєднання різних видів музичного мистецтва – поезії, мелодекламації – читання високої поезії з музичним супроводом тощо".

В рамках аудіоінсталяції відвідувачі зможуть почути імена загиблих у Бабиному Яру, фрагменти з мемуарів, свідчень, історичних документів, юдейські та християнські релігійні тексти, відомі музичні твори, а також композиції видатних сучасних українських та світових композиторів та виконавців. Деякі з цих музичних творів були спеціально написані для проєкту Меморіального центру "Бабин Яр". Щогодини звучатиме звук, який символізує пам'ять про жертви Бабиного Яру.

Благодійний фонд Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" це неурядова благодійна організація, яка покликана вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру та сприяти гуманізації людства через збереження та вивчення історії Голокосту.

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