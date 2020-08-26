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26 серпня 2020, середа, 15:14 132
Президент 2020-08-26T15:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський очікує на концепцію майбутнього Меморіалу Голокосту протягом декількох місяців

Зеленський очікує на концепцію майбутнього Меморіалу Голокосту протягом декількох місяців

Сергій Паламаренко
Президент України, Володимир Зеленський, Бабин Яр, Меморіал Голокосту
Зустріч Зеленського із представниками іудейських організацій. Фото: president.gov.ua
Зустріч Зеленського із представниками іудейських організацій. Фото: president.gov.ua

У ході зустрічі із представниками іудейських релігійних організацій 25 вересня Президент України Володимир Зеленський підняв серед інших питання будівництва майбутнього музею Голокосту Благодійним фондом "Меморіал Голокосту "Бабин Яр". Зокрема, він наголосив, що концепцію меморіалу потрібно напрацювати якомога скоріше.

"Важливо, щоб люди зі всього світу, потрапляючи в це місце, розуміли, що тут відбулось. Важливо не забувати, що люди пережили, щоб це ніколи не повторювалось. Тому завдання – скоріше напрацювати концепцію", – зазначив він.

Глава держави додав, що Бабин Яр – це світовий символ того, що ніколи не має повторитися.

Зараз відбувається обговорення проєктів музею, повідомив в ході зустрічі керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Раніше, як відомо, він очолив робочий комітет, який має координувати питання щодо створення меморіалу, а також займається підготовкою до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

"Президент поставив чітке завдання Офісу Президента та Кабінету Міністрів, щоб меморіал почали будувати в короткі строки. Зараз є обговорення проєктів. Це трагедія, яка відбулась у нас, і наш обов'язок – увіковічити пам'ять людей, які загинули в Бабиному Яру", – наголосив керівник Офісу Президента.

На зустрічі був присутнім член наглядової ради Благодійного фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр", президент Об'єднання іудейських релігійних організацій України, головний рабин Києва Яків Дов Блайх.

В самому Меморіальному центрі Голокосту "Бабин Яр" повідомили, що представлять концепцію майбутнього музею до кінця цього року.

Нагадаємо, 28 червня в ході відеоконференції із наглядовою радою Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Зеленський наголосив на важливості вшанування пам’яті жертв трагедії та підтримав створення меморіалу.

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