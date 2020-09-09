У Ryanair розповіли, коли на маршруті Київ - Берлін почнуть виконувати щоденні рейси

у той час як аеропорт "Бориспіль" майже на 65% скоротив пасажиропотік з початку 2020 року . Ірландська авіакомпанія Ryanair має намір до 7 разів на тиждень збільшити частоту польотів між Києвом і Берліном

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Ryanair , передають Українські Новини.

У компанії зазначили, що взяли подібне рішення в зв'язку зі збільшенням попиту з боку як і українських, так і німецьких клієнтів.

"Тепер компанія буде виконувати щоденні рейси (+3 додаткових рейси на тиждень) з Києва до Берліна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що додаткові рейси запрацюють з 27 жовтня 2020 року і буду доступні протягом усього зимового періоду.

Як повідомляли Українські Новини, раніше компанія Ryanair оголосила про запуск нового рейсу з Києва в Неаполь . Авіаперевізник має намір обслуговувати лінію тричі на тиждень.

Крім того, стало відомо, що українська авіакомпанія SkyUp заявила про введення платної реєстрації рейсів . З 1 вересня зміни торкнутися регулярних рейсів по Україні, а з 1 жовтня - всіх міжнародних рейсів.

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