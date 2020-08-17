Ryanair запускає рейс з Києва в Неаполь у 2021 році

Слідом за інформацією про запуск компанією Ryanair нових рейсів з Одеси в Афіни і Барселону , стало відомо про те, що Ryanair також анонсував новий рейс з аеропорту "Бориспіль" до Італії. Про це повідомляє Avianews.

З 28 березня 2021 року ірландська лоукост компанія планує запустити рейс Київ - Неаполь.

"Відповідно до опублікованого розкладу, авіакомпанія обслуговуватиме лінію три рази на тиждень — по середах, п'ятницях і неділях. Фактичним оператором виступить Malta Air - це 100% дочка Ryanair ", — повідомляє Avianews.

Квитки продаються за ціною від 52 євро в одну сторону. У ціну квитка включене перевезення маленької ручній поклажі без обмеження у вазі.

Рейс Київ - Неаполь має стати 18 напрямком Ryanair з України в Італію. Авіаперевізник вже здійснює рейси з Києва в Болонью, Катанію, Бергамо, Неаполь, Рим, зі Львова в Барі, Болонью, Бергамо, Неаполь, Палермо, Пізу, Рим, Турин, Венецію, з Одеси в Болонью, Бергамо, Рим, з Харкова в Бергамо.

"Згідно з домовленостями авіаційної влади України та Італії, в липні вони зняли всі обмеження на польоти між країнами. Це дозволить авіакомпаніям обох сторін виконувати необмежену кількість рейсів за будь-якими маршрутами ", — пише Avianews.

Як повідомляли Українські новини, Італія продовжила дозвіл для Ryanair на польоти в Україну до кінця осені.

Також Wizz Air має намір відкрити 14 нових рейсів з України до Італії.

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