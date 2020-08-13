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13 августа 2020, четверг, 18:30 24
Политика 2020-08-13T19:00:02+03:00
Українські Новини
Почти половина украинцев считает, что власти плохо борются с коронавирусом

Почти половина украинцев считает, что власти плохо борются с коронавирусом

Елена Новикова
Опрос, Рейтинг, Соцопрос, Коронавирус, Власти, коронавирус в Украине, Борьба с коронавирусом
Социологический опрос. Фото:
Социологический опрос. Фото: "Рейтинг"

46,1% респондентов, опрошенных в июле социологической службой Центра Разумкова и центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", считают, что власть делает недостаточно для борьбы с эпидемией коронавируса, который за сутки в Украине выявили у 1 592 человек.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, что они думают касаемо усилий власти по борьбе с распространением эпидемии коронавируса на территории Украины.

46,1% считают, что власть что-то делает, но этого недостаточно, также 21% считают, что власть делает все, что может, 21,2% считают, что власть ничего не делает.

12,8% респондентов считают, что больше всего для борьбы с коронавирусом делает партия "Европейська солідарність", 12,5% считают, что больше всего делает партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", 11,3% - "Слуга народу", 4,4% - партия "Батьківщина", 1,3% - партия "Голос", 1,1% - партия "Українська стратегія Гройсмана", 1% - партия "Сіла та честь".

Кроме того, 38,0% опрошенных считают коронавирус опасным заболеванием, 38,5% считают, что его опасность преувеличивается, 18,3% опрошенных считают, что коронавирус может иметь катастрофические последствия.

Опрос проводился с 21 по 28 июля, методом сбора информации было личное интервью.

Всего было опрошено 4 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет.

Как сообщали Українськi Новини, у Президента Владимира Зеленского продолжают снижаться рейтинги.

Кроме того, по опросу социологической группы "Рейтинг" от 24-28 июня, 34,6% респондентов проголосовали бы за Зеленского, 11,4% - за Порошенко, а 11,2% - за Бойко на выборах главы государства.

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