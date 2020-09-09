Верховний Суд зупинив стягнення $350 млн з Приватбанку на користь Суркісів

Стягнення 350 млн доларів з Приватбанку на користь компаній братів Суркісів Верховний Суд зупинив після того, як ПриватБанк осзаявив про намір каржити рішення Печерського суду про примусове стягнення з ПриватБанку майже 10 млрд гривень на користь компаній братів Суркісів.

Про це йдеться у відповіді Верховного Суду назапит Українських Новин.

"Верховний Суд 8 вересня відкрив касаційне провадження за скаргою Кабінету Міністрів і задовольнив клопотання Приватбанку на рішення судів у справі депозитів Суркісів у Приватбанку", - йдеться у повідомленні.

Одночасно колегія суддів задовольнила клопотання Приватбанку і зупинила виконання постанови Печерського райсуду Києва від 9 лютого 2017 року залишеною без зміни постановою Київського апеляційного суду від 10 червня 2020 року - до закінчення касаційного провадження у справі.

Вказується, що, задовольняючи клопотання, Верховний Суд врахував, що постановою Печерського райсуду Києва від 2 вересня 2020 визначено порядок виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 щодо справи №757/7499/17-ц, зокрема, шляхом стягнення з Приватбанку коштів у сумі 347 млн ​​доларів.

"Колегія суддів визнала обґрунтованість ризиків для заявника до прийняття рішення судом касаційної інстанції у цій справі, а також імовірність труднощів виконання судового рішення у разі його скасування Верховним Судом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, застосовуючи таке зупинення виконання, Суд не здійснює оцінку обґрунтованості поданої касаційної скарги, а лише встановлює існування загроз забезпечення балансу інтересів сторін.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Григорія та Ігоря Суркісів про стягнення з Приватбанку 350 млн доларів.

10 серпня Приватбанк звернувся до Печерського райсуду Києва із заявою про відвід судді Сергія Вовка від розгляду справи офшорних компаній Суркісів.

Крім того, НАБУ почало розслідувати як Суркіси намагаються повернути свій депозит з Приватбанку .

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини