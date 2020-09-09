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09 вересня 2020, середа, 14:16 7
Силові структури 2020-09-09T15:45:02+03:00
Українські Новини
ДБР поки що не готує проєкти підозр Порошенку

ДБР поки що не готує проєкти підозр Порошенку

Кира Молчанова
ДБР, ДБР України, Петро Порошенко, Справи проти Порошенка, Олександр Бабіков
Олександр Бабіков. Фото: сайт ГБР
Олександр Бабіков. Фото: сайт ГБР

Державне бюро розслідувань проєкти підозр у справах, в яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко, поки що не готує.

Про це заступник директора ДБР Олександр Бабіков сказав у інтерв'ю Українським Новинам.

"У нас немає зараз таких справ, щоб говорити про те, що у якійсь із них ми вийшли на підозру колишньому президенту. У нас є справи, які розслідуються, і справа, у якій йде ознайомлення з матеріалами", — повідомив він.

З слів заступника директора ДБР, якщо слідчі вважають певні обставини встановленими, вони можуть підготувати або довідку з доказами або проєкт повідомлення про підозру, але це не процесуальний документ, а швидше "запрошення" прокурора, тобто позиція ДБР, а прокурор вже визначає правильність кваліфікації, повноту зібраних доказів, їх допустимість і дає свою оцінку — буде він підписувати документ чи ні.

"Тому говорити про те, що зараз є в роботі у конкретних справах проєкти повідомлень про підозру, я не можу", — резюмував Бабіков.

Як повідомляли Українськi Новини, Державне бюро розслідувань проводить досудове розслідування у справах, в яких фігурують депутати Верховної Ради від усіх фракцій, в тому числі від "Слуги народу".

Поки Держбюро розслідувань закрило кілька справ про можливі злочини колишнього Президента Петра Порошенка.

Суд повторно наклав арешт на колекцію картин колишнього Президента Петра Порошенка, завод "Кузня на Рибальському" також перебуває під арештом.

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