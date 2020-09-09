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09 вересня 2020, середа, 13:06 7
Верховна Рада і партії 2020-09-09T14:15:03+03:00
Українські Новини
ДБР розслідує справи щодо депутатів Ради всіх фракцій, — заступник директора Бабіков

ДБР розслідує справи щодо депутатів Ради всіх фракцій, — заступник директора Бабіков

Анна Рудык
Розслідування, Депутати Верховної Ради, ДБР, ДБР України, Олександр Бабіков
Верховна Рада
Верховна Рада

Державне бюро розслідувань проводить досудове розслідування у справах, в яких фігурують депутати Верховної Ради від усіх фракцій, в тому числі від "Слуги народу".

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив заступник директора ДБР Олександр Бабіков.

"У нас розслідуються справи, які стосуються депутатів різних фракцій, напевно — всіх. Ми не поділяємо депутатів по фракціях і групах. Є заява про злочин — розслідуємо", — сказав він.

При цьому Бабіков не уточнив, про яку кількість депутатів йдеться.

Він додав, що розслідуються абсолютно різні можливі злочини.

Як повідомляли Українськi Новини, Бабіков вважає неефективною діючу антикорупційну систему.

Крім того, Бабіков розповів, що суд знову наклав арешт на колекцію картин екс-президента Петра Порошенка.

Також Держбюро розслідувань закрило кілька справ про можливі злочини колишнього Президента Петра Порошенка. А суд повторно заарештував колекцію картин Петра Порошенка, завод "Кузня на Рибальському" також під арештом.

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