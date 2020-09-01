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01 вересня 2020, вівторок, 10:25 1324
Політика 2020-09-01T11:30:02+03:00
Українські Новини
Петиція про звільнення Артема Ситника набрала вже більше п’яти тисяч голосів

Петиція про звільнення Артема Ситника набрала вже більше п’яти тисяч голосів

Ірина Дорофейчук
Президент, КСУ, НАБУ, Артем Ситник, Петиція
Петиция. Фото: itvua.tv
Петиция. Фото: itvua.tv

Петиція про звільнення директора НАБУ Артема Ситника, яка нещодавно з’явилась на сайті електронних петицій Президента України набрала вже більше п’яти тисяч голосів.

Автор петиції зазначає, що НАБУ все частіше стає інструментом політичного впливу та шантажу. Напередодні важливих державних призначень дивним чином активізується Артем Ситник із обшуками, що  навряд чи може говорити про випадковий збіг, а швидше про цілеспрямовану спробу дискредитації тих чи інших осіб.

Нещодавно Конституційний Суд визнав неконституційним указ президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.

Представник Президента у КСУ Федір Веніславський зазначив, що Ситник більше не може виконувати повноваження голови НАБУ, оскільки указ про його призначення втратив чинність.

За його словами, Президент є єдиними суб'єктом, який може звільнити Ситника, адже призначений на посаду директора НАБУ він був указом глави держави.

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