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09 вересня 2020, середа, 13:23 4
Верховна Рада і партії 2020-09-09T14:00:16+03:00
Українські Новини
У Раді пропонують карати за "скручування" пробігу автомобілів

У Раді пропонують карати за "скручування" пробігу автомобілів

Кира Молчанова
Штраф, Верховна Рада, автомобілі, продаж б/в автомобілів
Автомобіль. Фото: Pixabay
Автомобіль. Фото: Pixabay

Продажі вживаних автомобілів в Україні зростають з кожним роком, причому іноді продавці свідомо скручують одометри, щоб "оновити" транспортний засіб. У Верховній Раді пропонують карати за шахрайство з пробігом автомобілів.

Про те, як пропонують карати в Україні і як карають за такі ж проступки в Польщі, розповідає The Page.

Експерти вважають, що у більшості автомобілів на вторинному ринку "скручений пробіг". У Польщі за таке не тільки штрафують, а й можуть конфіскувати авто або навіть посадити до в'язниці на 5 років. В Україні аналогічний бізнес процвітає майже безкарно. Перед ввезенням пробіг штучно збільшують, щоб знизити декларовану митну вартість, а потім "скручують", щоб зробити вигляд, що машина ще має чималий ресурс. У результаті страждають добросовісні покупці, яких перекупники обманюють.

Зареєстрований у ВР законопроект №4039 передбачає штрафувати на різні суми залежно від "злісності" зловмисника.

За навмисне відключення або пошкодження кабелю щитка приладу або троса спідометра штрафувати будуть на 3,4 тис. грн. У разі їх поломки або заміни власник буде зобов'язаний повідомити про це в сервісний центр МВС.

Якщо при перереєстрації або проведенні техогляду буде виявлено менше значення одометра, ніж було зафіксовано в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, штраф становитиме 8,5 тис. грн.

Людям, які перевозять машини і завищують при ввезенні реальний пробіг для зменшення податків, а потім занижують його перед продажем, штраф становитиме 17 тис. грн.

"Фахівці", які професійно "скручують" і "накручують" одометри, будуть платити штраф 34 тис. грн. Причому якщо власник буде покривати виконавців, які виконали отмотку, штраф доведеться сплатити йому.

У 34 тис. грн оцінено і повторне протягом року шахрайство з показниками пробігу автомобіля. Як бути у разі заміни двигуна або обнулення одометра, не повідомляється.

Як повідомляли Українські Новини, в січні 2020 року продажі нових легкових автомобілів підвищилися до 7,1 тис. одиниць, але продажу старих імпортованих автомобілів у січні становили 28,3 тис. одиниць, тобто в чотири рази більше.

Найбільш популярними у покупців уживаними моделями є Volkswagen Passat, Nissan, Ford Focus, Volkswagen Jetta, Renault Megane.

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