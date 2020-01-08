У 2019 українці стали більше купувати б/у автомобілі

В 2019 році порівняно з 2018 роком продаж уживаних автомобілів в Україні збільшилися в 3,5 рази або на 291,3 тис. одиниць до 408,1 тис. одиниць.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"Всього за підсумками року на українські номери перейшли 408,1 тис. легкових автомобілів, що були в експлуатації, що в 3,5 рази більше, ніж роком раніше. Майже три чверті цієї кількості охопили машини походженням з країн Європейського Союзу", - йдеться в ньому.

Асоціація відзначає, що такий сплеск реєстрацій імпортних автомобілів спровокувала лібералізація умов розмитнення автомобілів, що були в експлуатації, і надана можливість легалізувати легкові автомобілі, які порушили умови транзитного або тимчасового перебування в Україні.

Крім того, в 2019 році реєстрація б/у автомобілів майже в 5 разів перевищила продажу нових автомобілів.

Маркою - лідером серед легкових авто з пробігом, вперше зареєстрованих в Україні, стала Volkswagen і в 2019 українці поставили на облік 74,856 тис. автомобілів, що у 16 разів більше, ніж поставлено нових автомобілів цієї марки.

На другому місці Opel з показником 34,893 старих авто, що в 93 рази більше, ніж нових автомобілів.

Renault посіла третє місце - 31,994 тис. авто з пробігом, що вдвічі більше продажів нових.

Четвертою стала Skoda - 31,920 тис. автомобілів, що більш ніж у 5 разів більше нових.

І на п'ятому місці розташувався Ford з результатом 28,202 тис. машин, що у 16 разів більше, ніж було куплено нових авто марки в 2019 році.

Як повідомляли "Українські Новини", у грудні 2019 року порівняно з груднем 2018 року продажі нових комерційних автомобілів збільшилися на 28% до 1,5 тис. одиниць.

У 2018 році в порівнянні з 2017 роком продажі нових легкових автомобілів в Україні знизилися.