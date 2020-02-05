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05 лютого 2020, середа, 14:35 8
Транспорт 2020-02-05T14:36:07+02:00
Українські Новини
У січні українці купили в чотири рази більше б/в машин, ніж нових

У січні українці купили в чотири рази більше б/в машин, ніж нових

Елена Новикова
автомобілі, продаж авто, Volkswagen Passat, Renault Megane, Skoda Octavia, Volkswagen Golf, Ford Focus, продаж б/в автомобілів
Автомобіль. Шини. Колеса. Фото: pixabay
Автомобіль. Шини. Колеса. Фото: pixabay

В той час, як в січні 2020 року продажі нових легкових автомобілів підвищилися до 7,1 тис. одиниць, продаж уживаних імпортованих автомобілів у січні склав 28,3 тис. одиниць.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"Таким чином, у січні на кожен проданий новий легковий автомобіль довелося 4 реєстрації ввезених з-за кордону старих машин. При цьому, автомобілі віком понад 10 років охопили 43% від усіх розмитнених і зареєстрованих за перший місяць 2020 року авто з пробігом, третина реєстрацій б/в припала на машини виготовлені від 5 до 10 років назад і 24% — на відносно молоді автомобілі — не старше 5 років", — наголошується в повідомленні.

Динаміка продажів порівняно з січнем 2019 року не вказана.

Найпопулярнішим на ринку імпортованих автомобілів залишається Volkswagen Passat, — протягом січня власниками цієї моделі стали 1 716 українців.

На другому місці — Renault Megane, на який припало 1 608 реєстрацій, на третьому — Skoda Octavia (1 518 реєстрацій), на четвертому — Volkswagen Golf (1 235 реєстрацій).

Замикає п'ятірку лідерів автомобіль Ford Focus, на який припадає 1 035 реєстрацій.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році продажу старих автомобілів в Україні збільшилися в 3,5 рази до 408,1 тис. одиниць.

Також в 2019 році зросли продажу легкових електромобілів майже на третину, 92% з них - б/в.

 

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