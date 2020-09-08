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08 вересня 2020, вівторок, 16:45 12
Суспільство 2020-09-08T18:15:02+03:00
Українські Новини
Балуха побили вночі в річницю його визволення

Балуха побили вночі в річницю його визволення

Анна Рудык
Олег Сенцов, український політв'язень, Володимир Балух, побиття Балуха
Володимир Балух. Фото: Володимир Балух/Фейсбук
Володимир Балух. Фото: Володимир Балух/Фейсбук

Невідомі вночі напали на звільненого політв'язня, кримчанина Володимир Балух та побили його. Про це колишній політв'язень, режисер Олег Сенцов повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Володимир Балух був побитий сьогодні вночі. Його знайшли лише вранці. Зараз він у лікарні. Стан тяжкий", - написав він.

Подробиць Сенцов не повідомив.

Також Офіс президента очікує від Національної поліції швидкого розслідування побиття звільненого політичного в'язня Володимира Балуха. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

"Офіс президента вкрай стурбований інформацією про напад на колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його жорстоко побили вночі - фактично в річницю його визволення з полону", - сказано в ньому.

У Балуха зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

"Вимагаємо від Національної поліції швидкого і повного розслідування цього злочину", - сказано в повідомленні.

Офіс зазначає, що поки немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що у нападу міг бути політичний мотив.

Водночас в Офісі переконані, що всі версії мають бути ретельно перевірені, в тому числі політична.

"Вуличне насильство в Україні в останні роки досягло загрозливого масштабу. Злочинці відчули, що принцип невідворотності покарання не працює", - підкреслює Офіс.

Відповідно, він очікує від правоохоронців більш систематичної роботи для відновлення порядку на вулицях і попередження правопорушень.

Як повідомляли Українськi Новини, звільнений політв'язень, кримчанин Володимир Балух, який має намір подати позов до ЄСПЛ проти Росії, заявив про відмову писати прохання про помилування і про застосування до нього тортур в колонії в Росії.

Раніше невідомі побили кастетом заступникуа головного лікаря інституту раку прямо біля входу в лікарню.

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Балуха побили вночі в річницю його визволення
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