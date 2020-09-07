У центрі Києва знову напали на DZIDZIO, поліція почала розслідування, - ЗМІ

Ввечері неділю, 6 вересня, в Шевченківському районі невідомий напали на українського шоумена Михайла Хому, який відомий під псевдонімом DZIDZIO (Дзідзьо) після того, як 2 вересня в столиці був побитий депутат Антон Поляков. Про це пише ТСН, передають Українські Новини. Інцидент стався поблизу офісу співака на вулиці Стрілецькій. Відомо, що невідомі спочатку бризнули в обличчя артиста з газового балончика, завдали йому серію ударів і пограбували. Відомо, що співак звернувся в поліцію. У пресслужбі DZIDZIO, за запитом ТСН, відмовилися розкривати будь-які обставини, пояснюючи це "таємницею слідства". "Ми не можемо надавати подробиці або коментарі в інтересах слідства", - цитує ТСН представника потерпілого. Як пише Обозреватель, в правоохоронних органах столиці за фактом події було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України. Як повідомляли Українські Новини, в минулому році на DZIDZIO також вчинили напад , який стався перед запланованим ефіром на радіо. Тоді поліція відкрила справу за фактом побиття артиста Михайла Хоми (DZIDZIO) у Подільському районі в Києві.