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07 вересня 2020, понеділок, 15:42 6
Шоу-бізнес 2020-09-07T17:30:03+03:00
Українські Новини
У центрі Києва знову напали на DZIDZIO, поліція почала розслідування, - ЗМІ

У центрі Києва знову напали на DZIDZIO, поліція почала розслідування, - ЗМІ

Константин Долгий
DZIDZIO, Дзідзьо, побиття Дзідзьо
DZIDZIO. Фото: instagram.com/dzidzio
DZIDZIO. Фото: instagram.com/dzidzio

Ввечері неділю, 6 вересня, в Шевченківському районі невідомий напали на українського шоумена Михайла Хому, який відомий під псевдонімом DZIDZIO (Дзідзьо) після того, як 2 вересня в столиці був побитий депутат Антон Поляков. Про це пише ТСН, передають Українські Новини.

Інцидент стався поблизу офісу співака на вулиці Стрілецькій. Відомо, що невідомі спочатку бризнули в обличчя артиста з газового балончика, завдали йому серію ударів і пограбували.

Відомо, що співак звернувся в поліцію. У пресслужбі DZIDZIO, за запитом ТСН, відмовилися розкривати будь-які обставини, пояснюючи це "таємницею слідства".

"Ми не можемо надавати подробиці або коментарі в інтересах слідства", - цитує ТСН представника потерпілого.

Як пише Обозреватель, в правоохоронних органах столиці за фактом події було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Як повідомляли Українські Новини, в минулому році на DZIDZIO також вчинили напад , який стався перед запланованим ефіром на радіо.

Тоді поліція відкрила справу за фактом побиття артиста Михайла Хоми (DZIDZIO) у Подільському районі в Києві.

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