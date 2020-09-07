У центрі Києва знову напали на DZIDZIO, поліція почала розслідування, - ЗМІ

після того, як 2 вересня в столиці був побитий депутат Антон Поляков . Ввечері неділю, 6 вересня, в Шевченківському районі невідомий напали на українського шоумена Михайла Хому, який відомий під псевдонімом DZIDZIO (Дзідзьо) Про це пише ТСН, передають Українські Новини.

Інцидент стався поблизу офісу співака на вулиці Стрілецькій. Відомо, що невідомі спочатку бризнули в обличчя артиста з газового балончика, завдали йому серію ударів і пограбували.

Відомо, що співак звернувся в поліцію. У пресслужбі DZIDZIO, за запитом ТСН, відмовилися розкривати будь-які обставини, пояснюючи це "таємницею слідства".

"Ми не можемо надавати подробиці або коментарі в інтересах слідства", - цитує ТСН представника потерпілого.

Як пише Обозреватель, в правоохоронних органах столиці за фактом події було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Як повідомляли Українські Новини, в минулому році на DZIDZIO також вчинили напад , який стався перед запланованим ефіром на радіо.

Тоді поліція відкрила справу за фактом побиття артиста Михайла Хоми (DZIDZIO) у Подільському районі в Києві.

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