Заступник директора ДБР Бабіков вважає систему боротьби з корупцією неефективною

Заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Бабіков вважає, що система боротьби з корупцією в Україні є неефективною.

Про це він сказав у інтерв'ю Українським Новинам.

"Вважаю її неефективною... (Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд) і ДБР в тому числі, і Нацполіція, і СБУ (неефективні) в плані боротьби з корупцією", — сказав він.

З його слів, якщо говорити про підслідність, тобто корупційний злочин, який перебуває під слідством НАБУ, ДБР і Національної поліції, і система розмежування підслідності між ними дуже складна, тому що основна маса корупційних справ ГБР стосується правоохоронців середньої ланки.

"Вище за статусом — це НАБУ. Голови облдержадміністрацій підслідні або НАБУ або Нацполіціі, але не ДБР. І ця система настільки заплутана, що якщо чиновник районного рівня здійснить зловживання або отримає неправомірну вигоду на 1,5 млн гривень, то це до НАБУ, якщо менше — то це до Нацполіціі, але не ДБР. Якщо військовослужбовець щось вкрав з військової частини — це ДБР, а якщо взяв хабар — НАБУ. А якщо взяв хабар офіцер нижчий за званням — то це Нацполіція. Тому я і кажу, що система неефективна в силу того, що в низці злочинів неможливо визначити розмір збитку на початковому етапі і, відповідно, не можна розмежувати, яке діло підслідне НАБУ, ДБР або Нацполіції", — зазначив Бабіков.

Він вважає, що невірна підслідність може бути використана адвокатами для того, аби говорити, що докази є недопустимими.

"Тому я вважаю, що створення великої кількості правоохоронних органів з пересічної підслідністю — головна ознака неефективності, тому що в низці правоохоронних органів є кримінальні справи по одному і тому самому факту. Всі біжать наввипередки вилучати первинну документацію, проводити експертизи часто взаємовиключні. І тут є друга проблема: якщо який-небудь орган закриває справу, то це робить всі інші справи малоперспективними з точки зору судового розгляду. Тому що в КПК є норма про те, що справа підлягає закриттю, якщо за таким же фактом, з урахуванням підслідності, припинено справу іншим органом", — додав заступник директора ДБР.

Як повідомляли Українськi Новини, також Бабіков розповів, що ДБР закрило кілька справ про можливі злочини Порошенка.

Також заступник директора ДБР Бабіков вважає неоднозначним рішення КС про неконституційність указу про призначення Ситника.

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