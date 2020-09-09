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09 вересня 2020, середа, 12:34 8
Судова влада 2020-09-09T13:30:02+03:00
Українські Новини
ДБР допитало всіх фігурантів відеозапису з братом Єрмака, проводиться екпертиза записів

ДБР допитало всіх фігурантів відеозапису з братом Єрмака, проводиться екпертиза записів

Александр Савич
Держбюро розслідувань, ДБР, Олександр Бабіков, плівки Єрмака
ДБР допитало всіх фігурантів відеозапису з братом глави ОП Денисом Єрмаком. Фото: Радіо Свобода
ДБР допитало всіх фігурантів відеозапису з братом глави ОП Денисом Єрмаком. Фото: Радіо Свобода

Тоді як ДБР поки що не планує викликати Порошенка на допити, Держбюро розслідувань допитало всіх фігурантів відеозапису з братом глави Офісу Президента Андрія Єрмака, у справі проводиться технічна експертиза.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив заступник директора ДБР Олександр Бабіков.

"Справа розслідується, проводяться технічні експертизи. Велика кількість записів у справі. Всіх людей, які, так чи інакше згадувалися на цих записах, допитали", — сказав він.

З його слів, перспектива справи залежить від технічної експертизи.

"Будь-який аудіо, відеозапис, який викидається в інтернет, має під собою одну велику проблему — встановлення факту її достовірності. Чи присутні ознаки монтажу, накладено голос на зображення, технічні доопрацювання і так далі.

Ось тільки після того, як буде встановлено, що запис можна використовувати для ідентифікації дикторів, які на ній зафіксовані, як тільки буде встановлено, що запис не змонтовано, тоді можна буде говорити об'єктивно, що все це відбулося", — наголосив Бабіков.

Як повідомляли Українські новини, Лерос назвав Зеленського "ларьочним рішалою" .

Також в березні з'явився відеозапис, на якому брат Єрмака обговорює з різними кандидатами, скільки коштують їхні посади.

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