"Плівки Єрмака" назвали спецоперацією зі зриву мирного процесу на Донбасі

Так звані "плівки Єрмака" могли бути спецоперацією НАБУ, метою якої був зрив мирного процесу на Донбасі. Про це йдеться в сюжеті журналіста Влада Сидоренка на Youtube-каналі "Свободный", інформує портал unian.ua.

Зазначається, що запис розмови з Денисом Єрмаком, братом голови Офісу президента Андрія Єрмака, який опублікував народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос, зроблений досить професійно. І, ймовірно, він міг проводитися в рамках негласних слідчих дій в рамках кримінального провадження за рішенням слідчого судді.

За словами адвоката Андрія Добрянського, проводити такі негласні слідчі дії в Україні, згідно з КПК, можуть правоохоронні органи, а саме СБУ, Нацполіція, НАБУ, а також це в силах ДБР. Адвокат вважає, що оскільки зйомка велася щодо близького родича високопоставленого чиновника з оточення президента, то така кримінальна справа могло стосуватися можливих злочинів, можливо скоєних високопоставленими чиновниками.

"Тобто з категорії зловживання впливом з метою одержання певної винагороди. Виходячи з цього, ми можемо припускати все-таки підслідність НАБУ, розслідування такого роду кримінальних злочинів", - говорить Добрянський.

При цьому, такі провадження відкриваються не проти когось, а за фактом.

"Є певний факт, наприклад, зловживання своїм впливом при призначенні на посади. Ці факти потрібно перевірити, задокументувати, і потім вже оголосити підозри особі", - говорить адвокат.

А оскільки це люди певного статусу, це може робити НАБУ, або СБУ. Але, на думку журналіста Сидоренко, навряд чи СБУ, яку очолює друг президента Іван Баканов, буде робити подібні записи, щоб надалі "злити" їх в мережу з метою провокації проти спільного друга Єрмака.

Але це кримінальна справа ні до чого не призвела, бо не було ніяких арештів і затримань при передачі грошей за корупційні дії.

"Виходячи з практики досудових розслідувань у такого роду кримінальних провадженнях ми бачимо, що якщо правоохоронний орган не може нічого довести, якимось чином у ЗМІ відбувається викид якоїсь інформації по конкретних особах. Щоб громадськість "засудила" цих людей", - говорить Добрянський.

На його думку, очевидно, що негласні слідчі дії стосовно брата голови Офісу президента Андрія Єрмака Дениса були організовані Національним антикорупційним бюро. Також зрозуміло, за словами журналіста, що ці слідчі дії ні до чого не привели, не було ніякої корупції, інакше були б якісь затримання. Замість цього ці плівки були покладені на полицю і чекали потрібного часу для атаки на президента Зеленського, зазначив журналіст.

Як йдеться в сюжеті, на момент стеження Андрій Єрмак був помічником президента, але з огляду на близькість до Зеленського він займався делікатним питанням – зовнішньою політикою. А так як одним із головних пріоритетів Зеленського перед виборами була обіцянка завершити війну, Єрмак займався, і досить успішно, контактами з Москвою. Саме тому він був відразу взятий під контроль спецслужбами.

За два тижні до публікації "плівок Єрмака" голова ОП повернувся з Мінська після чергового раунду переговорів у рамках ТКГ.

"За моєю інформацією незабаром після цього повернення й було прийнято рішення "збивати" його з посади, атакуючи через брата. Час атаки обрано не випадково. Перед голосуванням за закон про ринок землі і по так званому закону про "Приватбанк". Плівки публікують, щоб перешкодити голосуванню за ці закони, мовляв посіяти конфлікт всередині фракції", - каже Сидоренко.

Відео: Вільний

Як повідомляли Українські Новини, 29 березня нардеп Гео Лерос у Facebook опублікував кілька відео, де, як він стверджує, брат керівника Офісу президента Андрія Єрмака - Денис Єрмак - нібито веде переговори про призначення на державні посади.