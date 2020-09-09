Рекордну партію кокаїну на мільйони доларів виявили в порту "Південний"

лідом за інформацією про те, що завідувач лабораторією одного з львівських вузів виготовляв на робочому місці метадон . Стало відомо, що українські прикордонники розкрили в порту "Южний" в Одеській області рекордну партію кокаїну с Про це повідомляє МВС.

Наркотичні речовини перевозилися на кораблі в контейнері з бананами. Корабель прийшов в Україну з Республіки Еквадор.

"Завдяки отриманій оперативними співробітниками Державної прикордонної служби України інформації спробу контрабанди наркотичних засобів було припинено", - повідомляють в МВС.

Кокаїн був розфасований в 100 брикетів, загальна вага яких становила приблизно 112 кг.

Вартість вилучених наркотиків на тіньовому ринку становить близько 17 млн ​​доларів.

"Операцію провели оперативні співробітники Держприкордонслужби спільно зі співробітниками Одеської митниці Держмитслужби, УСБУ в Одеській області, групи портового контролю (РСР) та під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області", - уточнили в МВС.

Як повідомляли Українські новини, у Франції в контейнері з рисом виявили більш ніж тонну кокаїну.

Також Трамп запідозрив Байдена у вживанні наркотиків і закликав здати тест перед дебатами.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини