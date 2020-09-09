Рекордну партію кокаїну на мільйони доларів виявили в порту "Південний"

Стало відомо, що українські прикордонники розкрили в порту "Южний" в Одеській області рекордну партію кокаїну слідом за інформацією про те, що завідувач лабораторією одного з львівських вузів виготовляв на робочому місці метадон. Про це повідомляє МВС. Наркотичні речовини перевозилися на кораблі в контейнері з бананами. Корабель прийшов в Україну з Республіки Еквадор. "Завдяки отриманій оперативними співробітниками Державної прикордонної служби України інформації спробу контрабанди наркотичних засобів було припинено", - повідомляють в МВС. Кокаїн був розфасований в 100 брикетів, загальна вага яких становила приблизно 112 кг. Вартість вилучених наркотиків на тіньовому ринку становить близько 17 млн доларів. "Операцію провели оперативні співробітники Держприкордонслужби спільно зі співробітниками Одеської митниці Держмитслужби, УСБУ в Одеській області, групи портового контролю (РСР) та під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області", - уточнили в МВС. Як повідомляли Українські новини, у Франції в контейнері з рисом виявили більш ніж тонну кокаїну. Також Трамп запідозрив Байдена у вживанні наркотиків і закликав здати тест перед дебатами.