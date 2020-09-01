У Львові завідувач лабораторією одного з ВНЗ на робочому місці виготовляв наркотики

Завідувач лабораторією львівського ВНЗ, який виготовляв метадон на робочому місці. Фото: Нацполіція

Завідувач лабораторією львівського ВНЗ, який виготовляв метадон на робочому місці. Фото: Нацполіція

У Львові поліцейські затримали наркоділків, які виготовляли метадон в лабораторії одного з львівських вишів, тоді як в Полтаві затримали студента з Судану, який викрав автомобіль з двома дітьми в ньому Про це повідомляє МВС.

Організатором злочинної групи з виробництва і збуту наркотиків виявився співвласник кальян-бару, а продавали метадон торговці через спеціально створений інтернет-магазин і телеграм-канал.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласного управління поліції не тільки встановили осіб, причетних до розповсюдження наркотиків, а й організатора наркобізнесу, місце виготовлення метадону і канали його збуту", — говорять в МВС.

До групи входили 4 жителі Львова. Організатор, 35-річний чоловік, раніше був судимий за контрабанду наркотиків. Він залучив до злочинної діяльності завідувача лабораторією одного з львівських університетів, який в університетській лабораторії і робив метадон.

"Потужності лабораторії дозволяли "хіміку" виготовляти за один раз більшніж кілограм наркотиків", — пояснили в МВС.

Лабораторія одного з львівських вишів, у якій виготовляли метадон. Фото: Нацполіція

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

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