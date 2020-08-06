У Франції біля Дюнкерка в контейнері з рисом виявили 1,3 тонни кокаїну

У Франції патруль митної служби з порту в Лоон-Пляж, поблизу Дюнкерка, виявив у контейнері з рисом 1,3 тонни кокаїну. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Як наголошується, інцидент стався в понеділок, 3 серпня, проте повідомили про нього кілька днів по тому.

Повідомляється, що наркотики були заховані в контейнері, який прибув з Південної Америки, серед мішків з рисом, їх виявили під час розвантаження. Правоохоронці припускають, що ця партія прибула з Сурінаму.

"У Франції зрідка вилучають партії наркотиків вагою понад 1 тонну. Для Дюнкерка це рекорд", — заявили в поліції.

Заборонений вантаж оцінили в мільйони євро: один грам кокаїну можуть перепродувати за 60-70 євро.

Як повідомляли Українські Новини, у травні 2020 року, в одеському порту "Південний" затримали партію бананів, в якій були заховані 53 кг кокаїну.

Крім того, в США сім'я забрала додому 20 кг кокаїну , які виявила на пляжі.

До цього, в квітні в порту в Одеській області знайшли кокаїну більш ніж на $ 1 млн.