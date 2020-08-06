підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 серпня 2020, четвер, 11:12 9
Європа 2020-08-06T13:00:04+03:00
Українські Новини
У Франції біля Дюнкерка в контейнері з рисом виявили 1,3 тонни кокаїну

У Франції біля Дюнкерка в контейнері з рисом виявили 1,3 тонни кокаїну

Елизавета Кесельман
Кокаїн, Франція, митна служба
1,3 тонни кокаїну знайшли біля Дюнкерка
1,3 тонни кокаїну знайшли біля Дюнкерка

У Франції патруль митної служби з порту в Лоон-Пляж, поблизу Дюнкерка, виявив у контейнері з рисом 1,3 тонни кокаїну. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Як наголошується, інцидент стався в понеділок, 3 серпня, проте повідомили про нього кілька днів по тому.

Повідомляється, що наркотики були заховані в контейнері, який прибув з Південної Америки, серед мішків з рисом, їх виявили під час розвантаження. Правоохоронці припускають, що ця партія прибула з Сурінаму.

"У Франції зрідка вилучають партії наркотиків вагою понад 1 тонну. Для Дюнкерка це рекорд", — заявили в поліції.

Заборонений вантаж оцінили в мільйони євро: один грам кокаїну можуть перепродувати за 60-70 євро.

Як повідомляли Українські Новини, у травні 2020 року, в одеському порту "Південний" затримали партію бананів, в якій були заховані 53 кг кокаїну. 

Крім того, в США сім'я забрала додому 20 кг кокаїну , які виявила на пляжі. 

До цього, в квітні в порту в Одеській області знайшли кокаїну більш ніж на $ 1 млн. 

Більше новин про: Кокаїн Франція митна служба

З понеділка карантин можуть посилити в чотирьох областях
В Україні другий день поспіль антирекорд з захворюваності на коронавірус — 1 318 нових випадків
Новини
Новина про відвантаження продукції ОГХК до Криму виявилася фейком 13:15
У Київській області почала зменшуватися кількість нових випадків захворювання на коронавірус 12:50
Моряків флагмана "Гетьман Сагайдачний" відправили на карантин 12:35
У Києві стрімко зростає захворюваність на коронавірус 12:20
Колишній прем'єр Фокін працюватиме в ТКГ, — Зеленський 12:17
більше новин
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
"Луцький інцидент" був надмірно заполітизований, - політолог 16:21
Китайські інвестори "Мотор Січі" офіційно поінформували фондовий ринок про співпрацю з DCH Ярославського 18:58
Великий розпродаж в'язниць розпочав Мін'юст 12:06
Зростання рейтингу Кличка у півтора рази засвідчили небажання киян перетворювати місто на клон парламенту, – Голобуцький 17:44
більше новин
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірус 11:06
В Україні дорожчає бензин і дизпаливо. До чого готуватися автомобілістам в серпні 09:00
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу 09:30 Інфографіка
З членів наглядових рад та керівництва держкомпаній знімуть обмеження по зарплаті, - меморандум з ЄС про макрофінансову допомогу 18:01
більше новин
В Україні карантин 148-й день. Коли він закінчиться
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok