Комітет Ради з нацбезпеки скасував засідання 9 і 11 вересня через введення режиму самоізоляції

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки скасував засідання, призначені на 9 і 11 вересня, в зв'язку з введенням в ньому режиму самоізоляції, тоді як захворюваність на коронавірус в Україні продовжує зростати .

Про це сказано в оголошенні на сайті відповідного комітету, передають Українські Новини.

"Засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, проведення яких заплановано на 9 вересня 2020 і 11 вересня 2020 року, скасовані у зв'язку з введенням в комітеті режиму самоізоляції ", — сказно в ньому.

На засіданні комітету в середу депутати повинні були заслухати інформацію від Міністерства оборони про стан виконання основних показників державного оборонного замовлення у 2020 році і обговорити ситуацію, що склалася в зоні бойових дій на Донбасі, зокрема порушення перемир'я з боку бойовиків і загибель українського військовослужбовця.

Членами цього комітету, зокрема, є кандидат в мери Києва від партії "Слуга народу" Ірина Верещук і голова відповідної фракції в Раді Давид Арахамія.

На засіданні комітету Ради з питань правоохоронної діяльності її глава Денис Монастирський повідомив, що комітет нацбезпеки на самоізоляції у зв'язку з тим, що є підозра на захворювання коронавірусів серед працівників апарату комітету.

Як повідомляли Українські новини, кількість нових випадків захворювання на коронавірус і смертей в Києві знизилася.

Також кількість проведених за добу тестів на коронавірус в Україні почала зменшуватися.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини