У ДБР хочуть створити єдиний орган для розслідування найбільш складних злочинів

Заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Бабіков виступає за створення єдиного органу з розслідування найбільш складних злочинів таких, як корупційні, скоєні співробітниками правоохоронних органів або ОЗУ.

Про це він сказав у інтерв'ю Українським Новинам.

"Я думаю, що рано чи пізно до цього прийдуть. Але не підпорядкувати (НАБУ до ДБР), а скоріше один орган повинен займатися розслідуванням найбільш складних злочинів. Я б сюди відніс — корупційні, скоєні співробітниками правоохоронних органів і скоєні ОЗУ. Я припускаю, що рано чи пізно такий орган буде створений, тому що ось ці перетягування канатів і конкуренція за кримінальні провадження призводить до витрати в порожню значного ресурсу правоохоронних органів", — сказав Бабіков.

При цьому він вважає, що водночас виникне питання існування Вищого антикорупційного суду, САП, які чітко прив'язані до НАБУ.

"Для того, щоб вирішити цю проблему, необхідно комплексно підійти до питання — не просто автоматично об'єднати або перепідпорядкувати. Це нічого не дасть. Потрібно розуміти структуру правоохоронних органів, які ми хочемо побудувати. Ця структура повинна бути з чітко розмежованою підслідністю і зрозумілими правилами, хто і за що відповідає", — упевнений Бабіков.

Як повідомляли Українськi Новини, Бабіков вважає неефективною діючу антикорупційну систему.

Крім того, Бабіков розповів, що суд знову наклав арешт на колекцію картин екс-президента Петра Порошенка.

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