Затори в Києві: куди краще не їхати в столиці вранці 9 вересня

Сьогодні, 9 вересня, ситуація на дорогах Києва залишається складною, тоді як перед минулими вихідними затори буквально паралізували дороги в столиці. Українські Новини розібралися, які місця в Києві краще поки що об'їжджати стороною.

Згідно з даними сервісу Google Maps, напружена дорожня ситуація склалася зараз на розв'язці біля мосту Патона. Завантажені з'їзди з Наддніпрянського шосе і бульвару Дружби Народів. Крім того, аналогічна ситуація спостерігається трохи південніше, поблизу Видубицького озера, де розташований з'їзд до місцевого яхт-клубу.

Затори в Києві. Фото: Google Maps

Не позаздриш зараз водіям, які рухаються по Набережно-Рибальській вулиці з боку Північного моста. Аж до Гаванського моста рух на цій дорозі ускладнений.

Також проблеми з рухом спостерігаються на вулиці Богатирській, де частина дороги була перекрита в зв'язку з ремонтними роботами.

Затори в Києві. Фото: Google Maps

У центрі Києва затори через ремонт утворилися на Повітрофлотському шляхопроводі. Крім того, рух ускладнено на вулицях Івана Федерова і Жилянській. Проблеми також виникли на вулиці Михайла Грушевського і на бульварі Лесі України, поблизу Бессарабського ринку.

Затори в Києві. Фото: Google Maps

Як повідомляли Українські Новини, уряд має намір приступити до будівництва Київської обхідної дороги у 2021 році.

Крім того, раніше "Укравтодор" і Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації взяли меморандум про розвиток "розумних доріг" в Україні.

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