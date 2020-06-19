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19 червня 2020, пʼятниця, 20:43 10
Кабмін 2020-06-19T21:15:01+03:00
Українські Новини
В Україні з'являться "розумні дороги". Що це означає

В Україні з'являться "розумні дороги". Що це означає

Валерия Драгомирова
Укравтодор, Інтернет, Міністр інфаструктури, НКРЗІ, Владислав Криклій, Олександр Кубраков, розумні дороги
Дорога. Фото: pixabay
Дорога. Фото: pixabay

Міністерство інфраструктури, Міністерство цифрової трансформації, Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор") та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), підписали меморандум про розвиток в Україні системи "розумних доріг".

Про це сказано у повідомленні Мінінфраструктури з посиланням на слова міністра інфраструктури Владислава Криклія, передають Українські Новини.

19 червня було підписано меморандум про співробітництво у сфері розвитку широкосмугового доступу до мережі інтернет на об'єктах транспортної інфраструктури.

У підписанні взяли участь міністр інфраструктури Владислав Криклій, заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Олександр Шелест, голова "Укравтодору" Олександр Кубраков, представники НКРЗІ, а також представники українських інтернет-асоціацій.

"Впровадження мережі "розумних доріг" — це майбутнє сфери транспорту. І перше, що необхідно для реалізації цього завдання — це, звичайно, якісний зв'язок, яка буде проходити вздовж автомобільних доріг загального користування державного значення. Тому ми хочемо, щоб під час капітального ремонту цих автодоріг одним з вимог до замовника було побудову необхідної інфраструктури для проведення кабельної лінії електрозв'язку... Це дозволить впроваджувати інтелектуальні транспортні системи, які дуже важливі для підвищення безпеки на транспорті та запобігання можливим ДТП, моніторингу руху та ефективного управління транспортними потоками", — повідомив Криклій.

Також повідомляється, що всі сторони, які підписали меморандум, будуть здійснювати співробітництво в сфері впровадження інтелектуальних транспортних систем і їх встановлення на автомобільних дорогах державного значення.

Як повідомляли Українські Новини, трасу між Дніпром і Решетилівкою повністю покриють зв'язком 4G.

Раніше Полтавщина стала першою областю, підписала Меморандум про забезпечення покриттям 4G.

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