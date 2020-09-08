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  • У побитого вночі в Гідропарку Балуха вкрали мобільний і банківську карту, — поліція
08 вересня 2020, вівторок, 18:04 10
Політика 2020-09-08T20:00:03+03:00
Українські Новини
У побитого вночі в Гідропарку Балуха вкрали мобільний і банківську карту, — поліція

У побитого вночі в Гідропарку Балуха вкрали мобільний і банківську карту, — поліція

Кира Молчанова
Київ, Володимир Балух, побиття Балуха
Владимир Балух. Фото: facebook.com/freebaluh
Владимир Балух. Фото: facebook.com/freebaluh

Поліція встановлює обставини побиття колишнього політв'язня, кримчанина Володимира Балуха.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Києва, передають Українські Новини.

"Сьогодні, близько 12:00, в столичну поліцію надійшла інформація від лікаря про госпіталізацію з тілесними ушкодженнями киянина 1971 року народження. Встановлено, що потерпілим є Володимир Балух. Для з'ясування усіх обставин події за викликом виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції. Попередньо встановлено: потерпілий госпіталізований з тілесними ушкодження з ПКіВ "Гідропарк". Крім цього, у чоловіка виявили відсутність мобільного телефону і банківської картки", - сказано в ньому.

Зазначається, що було створено слідчу групу з найбільш досвідчених і висококваліфікованих працівників поліції, яка встановлюють всі обставини правопорушення.

Правоохоронці відпрацьовують місце скоєння злочину, встановлюють свідків і очевидців цієї події.

Крім цього, поліцейські перебувають в лікувальному закладі, аби, щойно отримають дозвіл лікарів, поспілкуватися з потерпілим про обставини вчинення правопорушення.

Матеріали зареєстровано в Дніпровському управлінні столичної поліції.

Проводиться перевірка, за результатами якої буде надано правову кваліфікацію цієї події.

Як повідомляли Українськi Новини, Володимира Балуха звільнили 7 вересня 2019 року в рамках обміну полоненими разом з іншими в'язнями Кремля. Інший звільнений політв'язень - Олег Сенцов - планував зайнятися літературною діяльністю, але ще не вирішив для себе питання про політичне життя.

Звільнений політв'язень, кримчанин Володимир Балух заявляв про відмову писати прохання про помилування і про застосування до нього тортур в колонії в Росії.

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