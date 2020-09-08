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08 вересня 2020, вівторок, 21:30 4
Силові структури 2020-09-08T21:54:09+03:00
Українські Новини
Знайшли сумку з речами Балуха. Поліція розшукує свідків

Знайшли сумку з речами Балуха. Поліція розшукує свідків

Кира Молчанова
Київ, Прокуратура Києва, побиття, Володимир Балух, побиття Балуха
Володимир Балух. Фото: facebook.com/crimeahrg
Володимир Балух. Фото: facebook.com/crimeahrg

Сумку з речами побитого напередодні Володимира Балуха знайшли правоохоронці, а справу про його побиття взяла під контроль столична прокуратура.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

"Органи столичної прокуратури тримають на контролі розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Володимиру Балух", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з'ясували місце, де потерпілий перебував напередодні, і людей, з якими він спілкувався. Зараз з цими особами проводять слідчі дії.

Як повідомляли Українські Новини, невідомі вночі 8 вересня напали на звільненого політв'язня, кримчанина Володимир Балуха та побили його. У Балуха зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

Наразі поліція встановлює обставини побиття колишнього політв'язня, кримчанина Володимира Балуха. Поліцейські перебувають в лікувальному закладі, аби, щойно отримають дозвіл лікарів, поспілкуватися з потерпілим про обставини вчинення правопорушення.

В Офісі президента зазначили, що поки немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що у нападу міг бути політичний мотив. Водночас в Офісі переконані, що всі версії мають бути ретельно перевірені, в тому числі й політична.

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