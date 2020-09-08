підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
08 вересня 2020, вівторок, 22:42 5
Суспільство 2020-09-08T23:15:02+03:00
Українські Новини
Найстаріший фонтан Києва перефарбували в блакитний і золотий

Найстаріший фонтан Києва перефарбували в блакитний і золотий

Кира Молчанова
Київ, реставрація, Поділ, Контрактова площа, фонтан Самсон
Фонтан
Фонтан "Самсон". Фото: Єгор Кравець

Найстаріший фонтан Києва "Самсон" на Подолі, де нещодавно з'явився футуристичний фасад нового будинку, готується до відкриття після реставрації. Одним з етапів рестарації було фарбування фасаду фонтану в блакитний і золотий кольори.

Про реставрацію пам'ятки розповіло видання "Хмарочос".

Ротонду фонтану на Контрактовій площі перефарбували в блакитний колір, а капітелі - в золотий. Автор проєкту реставрації архітектор Юрій Лосицький запевнив, що це автентичний вигляд пам'ятника. На архівних фото видно, що ротонда пофарбована.

Однак деякі городяни з ним не згодні і вважають, що фонтан повинен був залишатися з білим фасадом і зеленим дахом, як у інших пам'яток козацького бароко на столичному Подолі.

Реставровано тако і саму скульптуру Самсона, який роздирає пащу леву. Позолоченою повинна стати фігурка Андрія Первозванного на даху фонтану.

Сучасний фонтан "Самсон" на Подолі побудували в 1982 році на місці знищеного фонтану, який існував з початку XIX століття до 1930-х років. Коли в 1980-х фонтан відновлювали архітектори Валентина Шевченко та Юрій Лосицький, ротонду побілили, а не фарбували, так робили в поспіху.

Як повідомляли Українськi Новини, у Києві вирішили побудувати ще один пішохідний міст – від Оболонській набережній до острова Оболонського.

Також в роботу будівництва метро до Виноградара залучили великий прохідницький комплекс, який прокладе тунель від майбутньої станції "Мостиська" до станції "Сирець".

Більше новин про: Київ реставрація Поділ Контрактова площа фонтан Самсон

Знайшли сумку з речами Балуха. Поліція розшукує св...
В результаті "реставрації" з Маріїнського парку зн...
Пішохідна зона на Сагайдачного може залишитися. Ки...
СБУ затримала 2 організаторів серії вибухів у Києв...
НАБУ розслідує спробу заволодіння майном ПриватБанку
У побитого вночі в Гідропарку Балуха вкрали мобільний і банківську карту, — поліція
Новини
З Ізраїлю до Умані їдуть поліцейські, щоб забезпечувати безпеку на святі 23:14
Найстаріший фонтан Києва перефарбували в блакитний і золотий 22:42
Згоріло не все. У Донецькій області пожежу в старовинній церкві загасили 22:20
Білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов поки не збираються просити політичний притулок в Україні 21:54
Знайшли сумку з речами Балуха. Поліція розшукує свідків 21:30
більше новин
Петрівка. Фото:
Лідер руху #SavePetrovka звинуватив депутатів Київради у корупції 16:12
Ярославський стане генеральним інвестором і координатором української Кремнієвої Долини в Харкові 20:09
Лідер руху #SavePetrovka Владислав Трубіцин продовжує "антикорупційне тестування влади" 09:25
У Кличка готують матеріальну допомогу багатодітним сім'ям та батькам-вихователям 13:09
Депутати мають прийняти №3131-д і детінізувати АПК, - аграрії 09:45
більше новин
Загрози масштабного наступу бойовиків на Донбасі прокоментували у Генштабі 09:51
Народний депутат Ірина Верещук. Фото: ВРУ
"Навіть повісити по-людськи не змогли". Верещук на парасольці стала героїнею мемів 09:24
В Україні народжуваність за останні 5 років впала на 40% 15:15
10.09.20 11:00 Прес-брифінг: "Платіжне та банкоматне шахрайство в Україні у першій половині 2020 року. Презентація онлайн-гри "Здолай шахрая!"" 10:12
Держгеології виставила на аукціон 36 ділянок з видобутку бурштину 14:45
більше новин
Балуха побили вночі в річницю його визволення
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok