Найстаріший фонтан Києва перефарбували в блакитний і золотий

Найстаріший фонтан Києва "Самсон" на Подолі, де нещодавно з'явився футуристичний фасад нового будинку , готується до відкриття після реставрації. Одним з етапів рестарації було фарбування фасаду фонтану в блакитний і золотий кольори.

Про реставрацію пам'ятки розповіло видання "Хмарочос".

Ротонду фонтану на Контрактовій площі перефарбували в блакитний колір, а капітелі - в золотий. Автор проєкту реставрації архітектор Юрій Лосицький запевнив, що це автентичний вигляд пам'ятника. На архівних фото видно, що ротонда пофарбована.

Однак деякі городяни з ним не згодні і вважають, що фонтан повинен був залишатися з білим фасадом і зеленим дахом, як у інших пам'яток козацького бароко на столичному Подолі.

Реставровано тако і саму скульптуру Самсона, який роздирає пащу леву. Позолоченою повинна стати фігурка Андрія Первозванного на даху фонтану.

Сучасний фонтан "Самсон" на Подолі побудували в 1982 році на місці знищеного фонтану, який існував з початку XIX століття до 1930-х років. Коли в 1980-х фонтан відновлювали архітектори Валентина Шевченко та Юрій Лосицький, ротонду побілили, а не фарбували, так робили в поспіху.

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