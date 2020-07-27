На Сагайдачного у Києві відкрили футуристичний фасад нової будівлі. У мережі знову обурюються

На вулиці Сагайдачного, яку хочуть знову відкрити для автомобілів, відкрили фасад нової будівлі, авторами проекту якого стало архітектурне бюро харківського Drozdov & Partners, раніше строившее будівлю театру на Андріївському узвозі в Києві.

Про відкриття фасаду пише видання The Village.

У будівлі п'ять поверхів, але їх не видно з фасаду — вони заховані за перфорованою двоповерховою стіною з цегли. За задумом архітекторів, ввечері і вночі світло буде проникати на вулицю через специфічну кладку й будинок буде здаватися напівпрозорим.

У будівлі будуть розташовуватися ресторан, офіси, апартаменти і патіо.

Автори проекту, за чиїм кресленнями побудували Театр на Подолі в Києві, і в цей раз не імітували історичну архітектуру, тому їх будівля виглядає футуристчино на тлі іншої забудови.

За задумом архітекторів, у забудові буде активний перший поверх тому що вулиця перед ним пішохідна.

Як і у випадку Театру на подолі, в соціальних мережах почали обурюватися незвичайного вигляду будівлі.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві вирішили побудувати ще один пішохідний міст — від Оболонської набережної до острова Оболонського. Будівництво буде завершено до кінця нинішнього року.

На реконструкцію Театру на Подолі зі столичного бюджету виділили в три рази більше грошей, ніж меценатський внесок корпорації Roshen.