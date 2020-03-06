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06 березня 2020, пʼятниця, 16:32 13
Суспільство 2020-03-06T18:30:03+02:00
Українські Новини
У Києві збираються побудувати ще один пішохідний міст - на Оболоні

У Києві збираються побудувати ще один пішохідний міст - на Оболоні

Ольга Фандорина
Оболонь, Міст, оболонська набережна, Пішохідний міст
Оболонська набережна. Фото: ua.igotoworld.com
Оболонська набережна. Фото: ua.igotoworld.com

У Києві вирішили побудувати ще один пішохідний міст – від Оболонській набережній до острова Оболонського. Будівництво буде завершено до кінця нинішнього року, повідомляється на сайті Київської міськдержадміністрації у п'ятницю, 6 березня.

"Для створення комфортних умов для жителів і гостей Києва до 2020 року побудують мостовий пішохідний перехід між Оболонській набережній і островом Оболонський. Пристрій мостового переходу дозволить створити туристичний кільцевої пішохідний маршрут навколо затоки Оболонь, поєднує Оболонську набережну з парком Наталка і новим пляжем з відповідним комплексним благоустроєм на острові Оболонський", – йдеться в повідомленні.

Замовником робіт визначили Оболонську райдержадміністрацію. Фінансувати роботи планують за рахунок інвесторів.

Як повідомляли Українські Новини, з'єднує Володимирську гірку та Арку дружби народів пішохідно-велосипедний міст подобається всім киянам і українцям, виключаючи опонентів Віталія Кличка. Раніше Київська міська державна адміністрація пообіцяла замінити пошкоджене скло на мосту Кличко після появи нових тріщин і ослаблих тросів у заснування одного з огорож.

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