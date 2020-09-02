У Києві запустили комплекс, який буде прокладати метро на Виноградар, — Кличко

У Києві триває будівництво метро на Виноградар. Сьогодні в роботу був запущений великий прохідницький комплекс, прокладати тунель від майбутньої станції "Мостиська" до станції "Сирець". Відбулося це за участю мера столиці Віталія Кличка.

Про це повідомляють в прес-службі Київської міської адміністрації.

"Сьогодні ми почали дуже важливий етап будівництва двох нових станцій метрополітену на Виноградар — "Мостицька" і "Проспект Правди". Великий прохідницький комплекс, на честь дружини керівника проекту назвали "Галина" (є така традиція у метробудівців), почав сьогодні роботу", — зазначив Віталій Кличко.

Довжина комплексу становить 96 метрів. До цього в середині серпня за участю фахівців з Німеччини на тунелепрохідницький комплекс була встановлена ​​нова планшайба діаметром більше 6 метрів, і вагою майже 60 тонн. Ця планшайба розроблена для проходки різного типу грунтів.

Мер розповів, що за місяць такий комплекс буде проходити близько 200 метрів під землею. Таким чином, на будівництво тунелю довжиною в 1300 метрів в напрямку станції "Сирець" знадобиться приблизно 6 місяців. Також паралельно йде виготовлення огороджувальних конструкцій методом "стіна в ґрунті", які стануть основою тунелю.

"Триває процес бетонування майбутніх стін перегону між станціями "Мостицька" і "Проспект Правди". Спочатку там вирили величезні котловани, де будуе пролягати шляху метрополітену. Тунель на цій ділянці буде двоярусним, на відміну від всіх інших станцій київського метро. Така конструкція пов'язана з особливостями інфраструктури району", - пояснив Кличко.

В "Київметробуді" додали, що отримують фінансування і роблять все можливе, щоб в грудні 2021 року дві нові станції на "Виноградар" відкрилися.

Віталій Кличко нагадав, що нові станції будуть перевозити більше 90 тис. пасажирів на добу. Довжина ділянки метро між двома станціями складе 3,7 кілометра.

Кличко смотрит, как проходит строительство метро на Виноградарь. Фото: пресс-служба КГГА

Кличко и рабочие. Фото: пресс-служба КГГА

Кличко в маске. Строительство метро на Виноградарь. Фото: пресс-служба КГГА

Запуск работ. Строительство метро на Виноградарь. Фото: пресс-служба КГГА

Здесь будет метрополитен. Фото: пресс-служба КГГА

Як повідомляли Українські Новніні, Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко прогнозує, що станції "Мостиська" та "Проспект Правди" Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції метро "Сирець" на житловий масив Виноградар будуть відкриті в грудні 2021 року.

Раніше в Києві встановили планшайбу на комплекс для будівництва тунелю метро на Виноградар. Як єто відбувалося - Кличко показав на відео.

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