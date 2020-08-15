Отпуск в Турции: как украинцам пересечь границу в условиях карантина

На днях власти Турции изменили правила въезда и пребывания для иностранцев, включая и для украинцев, которые связаны с пересечением границы.

Так, во время полета путешествующие обязаны пройти следующие этапы:

Заполнение анкеты, в которой указывают место назначения и адрес пребывания в Турции, включая контактные данные и название принимающего туроператора, наименование отеля; Анкеты сдаются во время паспортного контроля в аэропорту, а сведения вносятся в базу данных МВД Турции, чтобы затем найти тех, кто летел в пределах двух рядов от кресла зараженного Covid-19, если такой обнаружится. По требованию турецкой стороны на рейсах введены ограничения на провоз ручной клади; По прилету у туристов проверят температуру, и если она превысит отметку в 37,8 градуса, пассажира попросят через полчаса измерить температуру еще раз и пройти осмотр у врача; Если температура сохраняется, путешественнику бесплатно сделают ПЦР-тест на коронавирус. При отрицательном результате он сможет спокойно покинуть аэропорт в сопровождении гида; Если результат оказался положительным, специальная бригада скорой помощи отвезет пациента в больницу для более тщательного обследования, и уже там будет принято решение о госпитализации туриста, изоляции по месту отдыха или о карантине по месту жительства;

Когда туристы возвращаются обратно в Украину, на границах требуется:

Активация мобильного приложения "Дія" для отслеживания геолокации, в случае, если у туриста есть симптомы коронавируса; Официально, Турция внесена в зеленый список стран для Украины. Это означает, что по возвращении, украинцам не надо делать тест на коронавирус и проходить обсервацию.

Обновление списка "зеленых" стран, по прибытии из которых не требуется самоизоляция и тест на коронавирус происходит исходя из эпидемиологической ситуации в этих странах.

Как сообщали Українські Новини, в Турции снова резко выросло количество случаев COVID-19.