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15 августа 2020, суббота, 11:05 287
Общество 2020-08-15T11:05:01+03:00
Українські Новини
Отпуск в Турции: как украинцам пересечь границу в условиях карантина

Отпуск в Турции: как украинцам пересечь границу в условиях карантина

Елизавета Кесельман
Турция, Карантин, Отпуск в Турции, Правила пересечния границ
Турция. Фото: Pixabay
Турция. Фото: Pixabay

На днях власти Турции изменили правила въезда и пребывания для иностранцев, включая и для украинцев, которые связаны с пересечением границы. 

Так, во время полета путешествующие обязаны пройти следующие этапы:

  1. Заполнение анкеты, в которой указывают место назначения и адрес пребывания в Турции, включая контактные данные и название принимающего туроператора, наименование отеля;
  2. Анкеты сдаются во время паспортного контроля в аэропорту, а сведения вносятся в базу данных МВД Турции, чтобы затем найти тех, кто летел в пределах двух рядов от кресла зараженного Covid-19, если такой обнаружится.
  3. По требованию турецкой стороны на рейсах введены ограничения на провоз ручной клади;
  4. По прилету у туристов проверят температуру, и если она превысит отметку в 37,8 градуса, пассажира попросят через полчаса измерить температуру еще раз и пройти осмотр у врача;
  5. Если температура сохраняется, путешественнику бесплатно сделают ПЦР-тест на коронавирус. При отрицательном результате он сможет спокойно покинуть аэропорт в сопровождении гида;
  6. Если результат оказался положительным, специальная бригада скорой помощи отвезет пациента в больницу для более тщательного обследования, и уже там будет принято решение о госпитализации туриста, изоляции по месту отдыха или о карантине по месту жительства;

Когда туристы возвращаются обратно в Украину, на границах требуется:

  1. Активация мобильного приложения "Дія" для отслеживания геолокации, в случае, если у туриста есть симптомы коронавируса;
  2. Официально, Турция внесена в зеленый список стран для Украины. Это означает, что по возвращении, украинцам не надо делать тест на коронавирус и проходить обсервацию.

Обновление списка "зеленых" стран, по прибытии из которых не требуется самоизоляция и тест на коронавирус происходит исходя из эпидемиологической ситуации в этих странах. 

Как сообщали Українські Новини, в Турции снова резко выросло количество случаев COVID-19

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