Стала відома дата презентації новинок від Apple

Після того, як в мережі з'явилися фотографії нового iPhone12 в різних чохлах, стала відома дата презентації новинок компанії Apple: вона відбудеться у вівторок, 15 вересня. Про це повідомляється на сайті компанії.

Так, за київським часом презентація відбудеться о 20:00.

Імовірно компанія представить нові iPhone. Також може бути презентовано нове покоління розумних годинників Apple Watch і свіжа версія операційної системи iOS 14.

Передбачається, що компанія покаже на осінній презентації нові iPhone. Також Apple може презентувати нове покоління розумних годинників Apple Watch і свіжу версію операційної системи iOS 14.

Запланований захід відбудеться в Apple Park.

Як повідомляли Українські Новини, в мережі з'явилося відео, на якому нібито демонструється новий iPhone під час роботи. Офіційного підтвердження відео не отримало, але експерти вважають, що ймовірність його достовірності дуже висока.

Раніше компанія Apple планує розробити оригінальні навушники – каліфорнійський техногігант розробляє гібридну аудіосистему, що використовує принцип провідності звуку кістками черепа.

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