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30 липня 2020, четвер, 13:14 5
Технології 2020-07-30T14:15:02+03:00
Українські Новини
Apple запатентувала навушники, що транслюють музику у вуха і череп, – ЗМІ

Apple запатентувала навушники, що транслюють музику у вуха і череп, – ЗМІ

Олексій Козаченко
Apple, Музика, технології, навушники
Навушники. Фото: mobile-review.com
Навушники. Фото: mobile-review.com

Компанія Apple, яка зареєструвала представництво в Україні, планує розробити оригінальні навушники. Каліфорнійський техногігант розробляє гібридну аудіосистему, що використовує принцип провідності звуку кістками черепа. Про це повідомляє інтернет-видання AppleInsider.

Ця технологія може дозволити користувачеві обійтися без традиційних навушників — звукові вібрації будуть вловлювати певними точками черепа. Варто зазначити, що подібні пристрої вже розробляються іншими виробниками електроніки, проте їх недолік — сумнівна зручність і посередня якість звуку. Кістки черепа добре проводять звук низьких частот, але з високими частотами з'являються проблеми. До того ж, такі навушники можуть бути незручні у використанні.

Запатентована компанією Apple технологія поєднує два принципи передачі звуку — систему кісткової провідності і звичайну передачу звуку по повітрю, що дозволить подолати недоліки аналогічних систем.

Схема навушників. Фото: AppleInsiderСхема навушників. Фото: AppleInsider

Компанія пояснює, що аудіосигнал можна фільтрувати і розподіляти на три категорії, що відповідають низьким, середнім і високим частотам. Сигнали низьких і середніх частот планується передавати через череп користувача, а високочастотний компонент буде відтворюватися звичним чином. Згідно з патентом, випромінювач високих частот не буде перекривати вушний канал, на відміну від звичайних навушників. Apple вважає, що розроблена система об'єднає переваги обох способів передачі звуку.

Принцип роботи навушників. Фото: AppleInsiderПринцип роботи навушників. Фото: AppleInsider

Ця технологія – не єдина розробка Apple в напрямку передачі звуку, до цього вони розробляли технології активного шумозаглушення. У тому випадку принцип дії був зворотним: пристрій зчитував вібрації з певних ділянок черепа для придушення шуму.

Нагадаємо, компанія Apple презентувала новий iPhone SE.

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