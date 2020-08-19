У мережі з'явилися фотографії нового iPhone 12 у різних чохлах

Apple представить новий iPhone, імовірно, у вересні. У мережі вже з'явилися фотографії від виробників чохлів для телефонів, на яких зображуються різні моделі iPhone 12 в декількох варіантах чохлів для них.

Очікується, що молодша модель буде з екраном діагоналлю 5,4 дюйма, дві моделі з екранами 6,1 дюйма, а також старша 6,7-дюймова версія iPhone 12 Pro Max.

Схожі макети з'являються перед виходом кожної нової моделі iPhone. Лицьова частина iPhone на цих фотографіях не продемонстрована.

Макет нового iPhone 12 от производителей чехлов. Фото: 9to5Mac

"Відмінною рисою між моделями iPhone цього року буде технологія камери, так як дві молодші моделі будуть обладнані двома камерами, а лінійка iPhone 12 Pro буде мати дизайн з трьома об'єктивами і сканером LiDAR на задній панелі.

Ці макети не враховують різні функції камери на кожному iPhone 12 просто тому, що такі функції не впливають на дизайн чохлів сторонніх виробників ", - пояснили в 9to5Mac.

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