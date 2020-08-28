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28 серпня 2020, пʼятниця, 15:06 9
Технології 2020-08-28T16:00:01+03:00
Українські Новини
У мережі з'явилося відео з новим iPhone 12, а також можливі ціни на нові моделі

У мережі з'явилося відео з новим iPhone 12, а також можливі ціни на нові моделі

Александр Савич
Apple, iPhone, iPhone 12

Слідом за наближенням імовірною дати презентації нового покоління iPhone від Apple і появою в мережі фотографій нового iPhone 12 в різних чохлах, в мережі збільшується кількість чуток про те, якими будуть характеристики нового iPhone, і скільки він буде коштувати. В мережі з'явилося відео, на якому нібито демонструється новий iPhone під час роботи. Ролик завантажив ютуб-канал Front Page Tech .

Так, стверджується, що новий iPhone в Pro-версії буде мати 120-герцовий дисплей.

Крім того, передбачаються значні розширення можливостей настройки камери.

Офіційного підтвердження відео не отримало, але експерти вважають, що ймовірність його достовірності дуже висока.

Також раніше експерти заявляли, що новий iPhone приблизно буде поставлятися без зарядного пристрою і стандартних навушників в комплекті.

Крім того, аналітик в сфері технологій під ніком Komiya в Twitter , що спеціалізується на наданні ранньої інформації про новинки в світі техніки, опублікував ціни, за якими, як він стверджує, будуть продаватися нові iPhone 12 після їх презентації, яка має відбутися приблизно у вересні.

За інформацією інсайдера:

  • iPhone 12 з 128 ГБ пам'яті буде коштувати 699 доларів 
  • iPhone 12 256 ГБ - в 799 доларів
  • iPhone 12 Max 128 ГБ - 799 доларів
  • iPhone 12 Max 256 ГБ - 899 доларів
  • iPhone 12 Pro 128 ГБ - 999 доларів
  • iPhone 12 Pro 256 ГБ - 1099 доларів
  • iPhone 12 Pro 512 ГБ - 1299 доларів
  • iPhone 12 Pro Max 128 ГБ - 1099 доларів
  • iPhone 12 Pro Max 256 ГБ - 1199 доларів
  • iPhone 12 Pro Max 512 ГБ - 1399 доларів.

Як повідомляли Українські новини, раніше в Україні запустили платіжний сервіс Facebook Pay.

Також Apple запатентувала навушники, які транслюють музику у вуха і череп.

 
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