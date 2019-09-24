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24 вересня 2019, вівторок, 23:09 8
Суспільство 2019-09-25T00:07:25+03:00
Українські Новини
Сенцов розповів, над чим працював у російській в'язниці і що вдалося вивезти в Україну

Сенцов розповів, над чим працював у російській в'язниці і що вдалося вивезти в Україну

Український режисер Олег Сенцов, звільнений внаслідок обміну ув'язненими між Україною і РФ, планує зайнятися літературною діяльністю, але ще не вирішив для себе питання про політичне життя.

Про це Сенцов розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"План завжди є. Коли ми з донькою з аеропорту їхали, п'ять хвилин як зустрілися, вона каже: "Ну що, який у тебе план?" Вона знає мене, що я без плану не живу. Це глобально, стратегічно, є цілі. Я сказав про це прямо на прес-конференції: знімати кіно і жити в широкому розумінні цього слова. У в'язниці дуже розумієш, що ти надто мало жив. Ти щось робив, а жив мало, тому хочеться жити. Природно, я не можу піти з суспільного життя, громадянського, тому що мене винесло на берег. Потрібно робити, тому що люди на тебе дивляться і чогось чекають. Я сказав, коли намагалися на мене натиснути, що ти маєш робити те-то – я сказав, ні, я нікому нічого не винен. Я вдячний, це не одне і те ж. Я буду робити те, що вважаю за потрібне, що підказує мені совість. А совість мені підказує, що я несу моральну відповідальність за тих людей, які ще в полоні, і за свою країну. Чи переросте ця справа в політичне життя – питання відкрите для мене і невирішене. Я не поспішаю. А конкретно вже є навіть не літературні плани, а рукопис. Я вивіз багато чого – просто так на шконці не валявся, а займався справою. Писав, працював майже кожен день", - розповів він.

Також Сенцов зазначив, що першими в російській в'язниці були його перші цензори, які дивилися, щоб він не писав нічого забороненого.

"Для них головне було виловити, чи не пишу я чогось екстремістського або чогось про в'язницю, що їм не сподобається. Вони не читають всі – п'ятнадцять зошитів читати ніхто не буде. Вони просто дивляться вибірково тексти, намагаючись зрозуміти, про що я пишу. Терпіння читати мій поганий почерк мало в кого було. Тому я зміг вивезти і тюремні оповідання, і щоденники голодування. Це їх недоробка. У в'язниці ховати можна дуже мало речей, тому найкращий спосіб щось приховати – це покласти на видне місце", - розповів колишній політв'язень РФ.

Як повідомляли Українські Новини, Сенцов за премією Сахарова в жовтні приїде в Європарламент.

Тим часом Міжнародний кримінальний суд отримав свідчення від Сенцова проти ФСБ Росії.

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