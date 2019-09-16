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16 вересня 2019, понеділок, 15:43 5
Зовнішня політика 2019-09-16T15:58:01+03:00
Українські Новини
Вставляли електрошокер і саджали на шпагат: Балух розповів про жорстокі тортури у російській в'язниці

Вставляли електрошокер і саджали на шпагат: Балух розповів про жорстокі тортури у російській в'язниці

Володимир Балух. Фото: Олександра Сурган/Facebook
Володимир Балух. Фото: Олександра Сурган/Facebook

Звільнений політв'язень, кримчанин Володимир Балух, який має намір подати позов до ЄСПЛ проти Росії, заявляє про відмову писати прохання про помилування і про застосування до нього тортур в колонії в Росії.

Про це він сказав на прес-конференції, передають Українські Новини.

Балух розповів, що в серпні його перевели з колонії в Торжку (Тверська область, Росія) до СІЗО в Москві.

У слідчому ізоляторі представник російських силових органів зажадав від Балуха написати заяву про помилування на ім'я президента РФ Володимира Путіна або в іншому випадку погрожував негайно повернути його до колонії.

"Я відмовився від його пропозиції", - заявив політв'язень.

Балух також розповів, що в колонії в Торжку до нього застосовували тортури, зокрема, били, саджали на шпагат, надягали на голову мокру наволочку і засовували електрошокер в анальний отвір.

Балух також підкреслив, що ФСБ не намагалася вербувати його під час ув'язнення.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура АРК викличе на допит звільнених полонених і всіх моряків. Раніше звільнені політв'язні розповіли, чим планують зайнятися.

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