Це був тест на пожежостійкість будинку, та він пройдений, – в Taryan Group розкрили подробиці того, що сталося на будівництві елітного ЖК

Це був тест на пожежостійкість будинку, та він пройдений, – в Taryan Group розкрили подробиці того, що сталося

Засновник і власник девелоперської компанії Taryan Group Артур Мхітарян прокоментував займання, що виникло 2 серпня на технічному поверсі будівлі Taryan Towers, що будується. А саме на техповерсі зайнявся сегмент гідроізоляції.

Про це Мхітарян заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Хтось шукає сенсацію, але нічого страшного не сталося. Це займання закінчилося не розпочавшись. Але можна констатувати, що це був тест на пожежостійкість будинку, та він пройдений", - написав він.

Мхітарян повідомив, що зайнявся невеликий сегмент гідроізоляції, який знаходився на перекритті, на зовнішній стороні будівлі. Тривало все приблизно 15 хвилин, за які служба безпеки компанії локалізувала займання, а до приїзду рятувальників майже загасила його, до того ж на відеозаписах в мережі видно, що горить не утеплювач, він використовується негорючий.

Відзначимо, що для гасіння висотних будівель в світовій практиці використовують системи пожежогасіння, а не крани.

"У нашому проекті передбачена система пожежної сигналізації, оповіщення та управління евакуацією, а також автоматика протипожежних систем, які з запасом відповідають державним нормам та є одними з найбільш передових в нашій країні", - написав власник Taryan Group.

У будівлі передбачено цілий комплекс заходів протипожежної безпеки - додаткові ліфти транспортування пожежних підрозділів, незадимлювані сходи, що здатні довгий час не пропускати дим і вогонь, спрінклерна система пожежогасіння в усіх зонах загального користування, а також індивідуальні засоби захисту та пожежні гідранти на кожному поверсі.

Раніше повідомлялося, що ввечері, 2 вересня, на будмайданчику Taryan Towers сталося займання вогню, яке локалізували протягом 15 хвилин до приїзду ДержНС.

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