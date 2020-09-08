Долар для платіжних карток подорожчав

У вівторок станом на 10:30 курс продажу долара для платіжних карт підвищився на 4,89 коп. до 27,9184 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,80 коп. до 27,5781 UAH /USD , порівняно з курсом валют 7 вересня

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро для платіжних карт підвищився на 2,28 коп. до 32,3570 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 1,38 коп. до 32,9532 UAH/EUR.

Курси іноземної валюти для платіжних карт:

Долар США євро 10 російських рублів Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж середній 27,5781 27,9184 32,3570 32,9532 3,27 4,41 Максимальний 27,7408 28,5000 32,7702 33,3000 3,54 5,00 мінімальний 27,0000 27,7800 30,5000 32,8000 3,00 3,81

Як повідомляли Українські Новини, НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 вересня, на 1,84 коп. до 27,7509 UAH/USD.

Тим часом, курс долара і євро в обмінниках у вівторок зріс.

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