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25 травня 2020, понеділок, 13:35 27
Події 2020-05-25T15:00:03+03:00
Українські Новини
Невідомі побили кастетом заступника головлікаря Інституту раку біля входу в лікарню

Невідомі побили кастетом заступника головлікаря Інституту раку біля входу в лікарню

Павло Твердохліб
Медицина, Анатолий Шудрак, Лікарі, Напад, Національний інститут раку
Анатолій Шудрак. Фото: Українське фото
Анатолій Шудрак. Фото: Українське фото

У Києві невідомі побили заступника головного лікаря Національного інституту раку Анатолія Шудрака. Зловмисники напали на нього зі спини і завдали кілька ударів в голову. За попередніми даними, били лікаря, застосовуючи кастет. Все відбувалося перед головним входом в медустанову. Про це на своїй сторінці в соцмережі написав головний лікар Національного інституту раку, відомий онколог Андрій Безносенко.

"Національний інститут раку бачив багато, але ніхто не очікував, що в 8 ранку, коли пацієнти і лікарі входять в клініку, перед головним входом відбувається напад на лікаря, мого заступника по хірургічній частині, доктора медичних наук, заслуженого лікаря України та лауреата Державної премії Анатолія Шудрака, який в 2010-15 роках працював головним військовим хірургом Міністерства оборони і майже рік, з самого початку війни, провів у зоні АТО", - повідомив Безносенко і додав, що напад точно нагадує той, жертвою якого став він сам.

Також головний лікар Національного інституту раку додав, що в обох нападів були одні і ті ж самі замовники. А причиною стала причетність його заступника до комісії, яка виявила в медустанові багатомільйонну недостачу.

"Комісія, в яку входить Шудрак А. А., зафіксувала в інституті нестачу матеріальних цінностей майже на 9 млн, а "кишенькового" директора вже немає для прикриття зловживань, тому і залишаються методи 90-х. Що має ще статися, щоб правоохоронні органи адекватно і в повному обсязі розслідували напади на лікарів", - пише Андрій Безносенко.

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