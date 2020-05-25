Невідомі побили кастетом заступника головлікаря Інституту раку біля входу в лікарню

У Києві невідомі побили заступника головного лікаря Національного інституту раку Анатолія Шудрака. Зловмисники напали на нього зі спини і завдали кілька ударів в голову. За попередніми даними, били лікаря, застосовуючи кастет. Все відбувалося перед головним входом в медустанову. Про це на своїй сторінці в соцмережі написав головний лікар Національного інституту раку, відомий онколог Андрій Безносенко.

"Національний інститут раку бачив багато, але ніхто не очікував, що в 8 ранку, коли пацієнти і лікарі входять в клініку, перед головним входом відбувається напад на лікаря, мого заступника по хірургічній частині, доктора медичних наук, заслуженого лікаря України та лауреата Державної премії Анатолія Шудрака, який в 2010-15 роках працював головним військовим хірургом Міністерства оборони і майже рік, з самого початку війни, провів у зоні АТО", - повідомив Безносенко і додав, що напад точно нагадує той, жертвою якого став він сам.

Також головний лікар Національного інституту раку додав, що в обох нападів були одні і ті ж самі замовники. А причиною стала причетність його заступника до комісії, яка виявила в медустанові багатомільйонну недостачу.

"Комісія, в яку входить Шудрак А. А., зафіксувала в інституті нестачу матеріальних цінностей майже на 9 млн, а "кишенькового" директора вже немає для прикриття зловживань, тому і залишаються методи 90-х. Що має ще статися, щоб правоохоронні органи адекватно і в повному обсязі розслідували напади на лікарів", - пише Андрій Безносенко.