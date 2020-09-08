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08 вересня 2020, вівторок, 15:31 6
Економіка 2020-09-08T15:55:10+03:00
Українські Новини
У Сумах злітну смугу для літаків відремонтують за рахунок бюджету

У Сумах злітну смугу для літаків відремонтують за рахунок бюджету

Ольга Фандорина
Аеропорт, Злітно-посадкова смуга, Аеропорт в Сумах
Аеропорт Сум. Фото: wing.com.ua
Аеропорт Сум. Фото: wing.com.ua

Слідом за іноформацією про те, що трафік в повітряному просторі України сповільнив падіння, стало відомо про те, що злітна смуга аеропорту Сум буде відремонтована за рахунок держави.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини.

"Зараз підбираємо пріоритетні напрямки за всіма аеропортама. Ми готові будувати в Сумах цю смугу, щоб Суми були в графіку пріоритетних аеропортів, якщо є ті, хто паралельно будуватиме термінал. Це дуже важливо", - сказав Володимир Зеленський під час візиту до Сумської областям .

Голова Сумської обласної державної адміністрації Роман Грищенко поінформував, що розглядає можливість концесії або фінансування з місцевих бюджетів.

"Аеропорт зараз знаходиться в ганебному стані, адже ніколи по-справжньому не ремонтувався. Головна проблема - застарілість злітної смуги. Водночас голова ОДА уточнив, що за параметрами вона не поступається смугам в аеропорту Харкова або в "Жулянах", а тому може приймати майже всі літаки. Якщо станеться ремонт смуги і аеропорту в цілому, Суми зможуть стати пунктом дозаправки для повітряних суден довгих маршрутів з Азії на Захід", - сказано в повідомленні.

Розповідаючи про хід реалізації національної програми "Велике будівництво" в області Грищенко повідомив, що в поточному році оновлюють 160 км державних доріг, на що виділено 2 млрд гривень і ремонтують 65 км місцевих доріг, на що передбачено понад 860 млн гривень.

За його словами, вже завершено спорудження 4 амбулаторій та розпочато повна реконструкція 7 прийомних відділень.

Також в регіоні оновлюють 5 шкіл, а в Сумах зводять повністю новий дитячий сад з басейном.

Як повідомляли Українські новини, SkyUp  ввів платну реєстрацію на регулярні рейси  в аеропортах.

Також кілька великих авіакомпаній  заборонили польоти пасажирам в масках з клапанами .

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