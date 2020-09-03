Рідкісні архівні кадри про Чорнобиль показали в новому кліпі Telepopmusik

Французька електронна музична група Telepopmusik представила кліп на композицію Dreams, де показані архівні кадри з місця аварії на ЧАЕС.

Як пише "Новое Время", нова композиція групи є частина масштабного проєкту "Звуки Чорнобиля", участь в якому взяли виконавці Олександр Чемеров, Сергій Міхалок, Стасик і один з найпопулярніших в світі бітбоксерів - DUB FX.

Крім того, Dreams стала релізом нового альбому Telepopmusik. До цього група не випускала треки протягом десяти років.

"Ми намагалися розставити всі крапки над "i", простежуючи історію Прип'яті до, під час і після аварії. У нас вийшла зворушлива і естетична данина життям, які понівечив вибух", - розповів про кліп член групи Крістоф Етьє.

Музикант також зазначив, що після виходу на екрани серіалу "Чорнобиль" від студії НВО, подіями навколо Чорнобильської АЕС та міста Прип'ять стало цікавитися все більше людей по всьому світу.

За словами Етьє, багато шанувальників кінострічки забувають, що аварія на ЧАЕС - це величезна трагедія для всього людства, яка дійсно трапилася, тому до подій більш ніж 30-річної давності необхідно ставитися з пошаною.

У кліпі на композицію Dreams творці показали історію Прип'яті - міста, яке спочатку подавалося населенню, як пропагандистська мрія, а після вибуху на станції стало похмурим і порожнім.

Як повідомляли Українські Новини, що став популярним у всьому світі міні-серіал "Чорнобиль" завоював найвищі нагороди на щорічній премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA).

3 червня 2019 року вийшла на екран заключна серія американського серіалу "Чорнобиль", заснованого на реальних подіях, який миттю сколихнув громадськість на предмет реалістичності та історичної суті. Українські Новини зібрали топ кінопродуктів про одну з найбільших трагедій людства.

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