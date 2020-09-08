підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
08 вересня 2020, вівторок, 15:15 9
Суспільство 2020-09-08T16:15:02+03:00
Українські Новини
В Україні народжуваність за останні 5 років впала на 40%

В Україні народжуваність за останні 5 років впала на 40%

Ольга Фандорина
населення України, Діти, народжуваність
Жінка з немовлям. pixabay
Жінка з немовлям. pixabay

Кількість дітей в Україні зменшилася на 40% за останні 5 років у той час, як за прогнозом до кінця 21 століття населення України скоротиться до 17 мільйонів. Про це заявив глава директорату захисту прав дітей Мінсоцполітики Руслан Колбаса під час брифінгу, передає Кореспондент .

"Останнім часом, ситуація, яка відбувається в країні, вона підштовхує до того, що збільшується кількість дітей в складних життєвих обставинах. Частина залежності, у нас на 40% зменшилася взагалі кількість дитячого населення. У нас зменшується відсоток шлюбності, збільшується відсоток розлучень на тисячу населення, у нас зменшується загальна кількість народжуваності дітей", - сказав Ковбаса.

Також Руслан Колбаса повідомив, що тільки за останні п'ять років кількість народжених дітей з 465 тисяч зменшилася до 330 тисяч.

"Це все говорить про те, що є певні проблеми з сім'ями і ризик складних життєвих обставин, він збільшується в рази. З 2014 року кожна п'ята дитина народжується поза шлюбом. 10 тисяч дітей отримали статус дитини, позбавленої батьківського піклування, або сирітства за рік. більш як 386 тисяч дітей в складних життєвих обставинах", - резюмував Ковбаса.

Як повідомляли Українські Новини, протягом січня-квітня 2020 року  чисельність населення України скоротилася на 96,2 тис. осіб  і станом на 1 травня склала 41 806,2 тис. Чоловік.

Протягом 2019 року чисельність населення України скоротилася на 250,8 тис. осіб і на 1 січня становила 41 902,4 тис. осіб, а міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявив, що  чисельність населення України станом на 1 грудня 2019 року становить 37 289,4 тис. осіб.

 
Більше новин про: населення України Діти народжуваність

Загрози масштабного наступу бойовиків на Донбасі прокоментували у Генштабі
НБУ назвав найприбутковіші і найзбитковіші банки
Новини
Частка контрабандних сигарет в Україні в 2020 році досягла 6%, збиток за попередні три роки – 8,5 млрд грн 15:46
Директор фінмоніторингу НБУ Береза може "зливати" Кауфману інформацію про конкурентів, – Голобуцький 15:32
У Сумах злітну смугу для літаків відремонтують за рахунок бюджету 15:31
60% киян задоволені діяльністю мера міста Віталія Кличка, - "Рейтинг" 15:30
В Україні народжуваність за останні 5 років впала на 40% 15:15
більше новин
Петрівка. Фото:
Лідер руху #SavePetrovka звинуватив депутатів Київради у корупції 16:12
Ярославський стане генеральним інвестором і координатором української Кремнієвої Долини в Харкові 20:09
Лідер руху #SavePetrovka Владислав Трубіцин продовжує "антикорупційне тестування влади" 09:25
У Кличка готують матеріальну допомогу багатодітним сім'ям та батькам-вихователям 13:09
Депутати мають прийняти №3131-д і детінізувати АПК, - аграрії 09:45
більше новин
Загрози масштабного наступу бойовиків на Донбасі прокоментували у Генштабі 09:51
Народний депутат Ірина Верещук. Фото: ВРУ
"Навіть повісити по-людськи не змогли". Верещук на парасольці стала героїнею мемів 09:24
Київ і Львівщина лідирують за новими випадками COVID-19: за добу в Україні 2174 нових хворих 09:35 Інфографіка
10.09.20 11:00 Прес-брифінг: "Платіжне та банкоматне шахрайство в Україні у першій половині 2020 року. Презентація онлайн-гри "Здолай шахрая!"" 10:12
НБУ назвав найприбутковіші і найзбитковіші банки 10:41
більше новин
У київському метро стався збій: каси не працюють, утворилися величезні черги
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok