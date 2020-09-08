В Україні народжуваність за останні 5 років впала на 40%

Кількість дітей в Україні зменшилася на 40% за останні 5 років у той час, як за прогнозом до кінця 21 століття населення України скоротиться до 17 мільйонів. Про це заявив глава директорату захисту прав дітей Мінсоцполітики Руслан Колбаса під час брифінгу, передає Кореспондент . "Останнім часом, ситуація, яка відбувається в країні, вона підштовхує до того, що збільшується кількість дітей в складних життєвих обставинах. Частина залежності, у нас на 40% зменшилася взагалі кількість дитячого населення. У нас зменшується відсоток шлюбності, збільшується відсоток розлучень на тисячу населення, у нас зменшується загальна кількість народжуваності дітей", - сказав Ковбаса. Також Руслан Колбаса повідомив, що тільки за останні п'ять років кількість народжених дітей з 465 тисяч зменшилася до 330 тисяч. "Це все говорить про те, що є певні проблеми з сім'ями і ризик складних життєвих обставин, він збільшується в рази. З 2014 року кожна п'ята дитина народжується поза шлюбом. 10 тисяч дітей отримали статус дитини, позбавленої батьківського піклування, або сирітства за рік. більш як 386 тисяч дітей в складних життєвих обставинах", - резюмував Ковбаса. Як повідомляли Українські Новини, протягом січня-квітня 2020 року чисельність населення України скоротилася на 96,2 тис. осіб і станом на 1 травня склала 41 806,2 тис. Чоловік. Протягом 2019 року чисельність населення України скоротилася на 250,8 тис. осіб і на 1 січня становила 41 902,4 тис. осіб, а міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявив, що чисельність населення України станом на 1 грудня 2019 року становить 37 289,4 тис. осіб.