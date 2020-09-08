В Україні народжуваність за останні 5 років впала на 40%

у той час, як за прогнозом до кінця 21 століття населення України скоротиться до 17 мільйонів . Кількість дітей в Україні зменшилася на 40% за останні 5 років Про це заявив глава директорату захисту прав дітей Мінсоцполітики Руслан Колбаса під час брифінгу, передає Кореспондент .

"Останнім часом, ситуація, яка відбувається в країні, вона підштовхує до того, що збільшується кількість дітей в складних життєвих обставинах. Частина залежності, у нас на 40% зменшилася взагалі кількість дитячого населення. У нас зменшується відсоток шлюбності, збільшується відсоток розлучень на тисячу населення, у нас зменшується загальна кількість народжуваності дітей", - сказав Ковбаса.

Також Руслан Колбаса повідомив, що тільки за останні п'ять років кількість народжених дітей з 465 тисяч зменшилася до 330 тисяч.

"Це все говорить про те, що є певні проблеми з сім'ями і ризик складних життєвих обставин, він збільшується в рази. З 2014 року кожна п'ята дитина народжується поза шлюбом. 10 тисяч дітей отримали статус дитини, позбавленої батьківського піклування, або сирітства за рік. більш як 386 тисяч дітей в складних життєвих обставинах", - резюмував Ковбаса.

Як повідомляли Українські Новини, протягом січня-квітня 2020 року чисельність населення України скоротилася на 96,2 тис. осіб і станом на 1 травня склала 41 806,2 тис. Чоловік.

Протягом 2019 року чисельність населення України скоротилася на 250,8 тис. осіб і на 1 січня становила 41 902,4 тис. осіб, а міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявив, що чисельність населення України станом на 1 грудня 2019 року становить 37 289,4 тис. осіб.

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