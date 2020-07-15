До кінця XXI століття населення України скоротиться до 17 мільйонів, — дослідження

До кінця ХХІ століття населення України може значно скоротитися. Згідно з дослідженням, проведеним американськими університетами про прогноз чисельності людства до кінця століття кількість населення України скоротиться до 68% і становитиме 17 млн осіб. Про це повідомляє Бабель з посиланням на дослідження, опубліковане журналом Lancet.

Як повідомляє відомство, за умови досягнення цілей сталого розвитку, Україну очікує ще більше скорочення — до 14,74 млн.

Згідно зі статистикою, кількість населення в Україні на момент 2017 року становило 44, 69 млн людей,що було піковим показником.

Як повідомляють дослідники, такі зміни в складі населення будуть мати складні економічні наслідки. Рівень ВВП знизиться через скорочення частки людей працездатного віку. Однак насправді скорочення кількості людей у віці від 15 до 64 років може мати і більш руйнівний вплив на добробут держави.

Зокрема, зменшення кількості людей цього віку уповільнить темп економічних інновацій, а загальне зменшення працездатного населення звузить споживчі ринки, тому що діти і пенсіонери значно менше стабільні споживачі, ніж молоді і зрілі люди.

Наголошується, що такий розклад подій чекає не тільки українців — на 50% і більше скоротиться населення Японії, Таїланду та Іспанії. Швидше за все в 2100 році кількість людей старших 80 і молодших 15 років у цих країнах зросте і становитиме більш ніж 25%.

Вчені підкреслюють, що розвиток роботизації економіки може стабілізувати коливання ВВП, зменшуючи наслідки скорочення працездатного населення. Але це не точно, оскільки в країнах з низьким рівнем оплати праці вплив роботизації може бути абсолютно непередбачуваним.

Як повідомляли Українські Новини, протягом січня-квітня 2020 року чисельність населення України скоротилася на 96,2 тис. осіб і на 1 травня становила 41 806,2 тис. людей.